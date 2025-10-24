Látványos
31 perce
Felgyúltak a fények a fertődi Esterházy-kastélyban – galéria
Felgyúltak a fények a fertődi Esterházy-kastélyban, hogy fényükkel beragyogják az őszi és téli estéket.
A fertődi Esterházy-kastély parkja fénybe borult, megnyitotta kapuit a Fénypark, ahova várják a látogatókat.
"Járják körbe a fényekkel díszített parkot, élvezzék a hangulatos sétát, melegedjenek meg egy forró itallal, és éljék át a kastély varázsát egy új oldaláról"– írja közösségi oldalán az Esterházy-kastély.
Felgyúltak a fények a fertődi Esterházy-kastélybanFotók: Varga Henrietta
