Látványos

31 perce

Felgyúltak a fények a fertődi Esterházy-kastélyban – galéria

Címkék#séta#Esterházy-kastélyban#Fénypark

Felgyúltak a fények a fertődi Esterházy-kastélyban, hogy fényükkel beragyogják az őszi és téli estéket.

Kisalföld.hu

A fertődi Esterházy-kastély parkja fénybe borult, megnyitotta kapuit a Fénypark, ahova várják a látogatókat.

 

"Járják körbe a fényekkel díszített parkot, élvezzék a hangulatos sétát, melegedjenek meg egy forró itallal, és éljék át a kastély varázsát egy új oldaláról"– írja közösségi oldalán az Esterházy-kastély.

Felgyúltak a fények a fertődi Esterházy-kastélyban

Fotók: Varga Henrietta

 

 

