Jön a gőzös, jön a gőzös - a soproni Kórus Spontánusz és Nagykanizsa Város Vegyeskarának közös koncertje

A koncert folyamán a reneszánsz madrigálok letisztult harmóniáiba, a romantikus művek szenvedélyes világába, de még a kortárs darabok friss, olykor kísérletező hangzásába is bepillanthatunk a két együttes felejthetetlen hangulatot ígérő koncertjén.

A felejthetetlen estén a Nagykanizsa Város Vegyeskara lesz a vendég Fotó: Kórus Spontánusz

Felejthetetlen este vendégekkel

Az este vendégkórusa, Nagykanizsa Város Vegyeskara 1975-ben alakult. Az azóta eltelt időszakban az együttes mind szakmailag, mind tagságát tekintve megújult, sokat fejlődött, a régió elismert énekkarává vált. Karnagyuk, Cseke József 2015 októberében vette át az együttes szakmai irányítását. Karnagyi munkáját következetesség, igényesség és a zenei sokszínűség iránti nyitottság jellemzi, emellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kórustagok a közös munka során ne csak zenei, hanem közösségi élménnyel is gazdagodjanak.

2017-ben két aranydiplomát szereztek nemzetközi versenyen Riva del Gardában, és 2018-ban, a VIII. Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyről, szintén aranydiplomával térhettek haza. 2019 októberében, a Riva del Garda-i Nemzetközi Kórusversenyen megvédték két aranydiplomájukat, illetve megnyerték saját kategóriájukat, aminek köszönhetően indulhattak a Grand Prix versenyen, ahol Magyarországot képviselték a döntőben. Az együttes 2020-ben KÓTA-díjban részesült.

Gazdag repertoárjukban az egyetemes kórusirodalom alkotásai mellett magyar és modern kortárs alkotók művei is szerepelnek.

A Kórus Spontánusz töretlen lelkesedéssel és energiával folytatja az immár 24 éve megkezdett szakmai munkáját, változatos tematikájú koncertjeikkel a helyi műkedvelő zenei közösség egyik közkedvelt, vezető együttese. Legutóbb a nyár elején láthatta és hallhatta őket a nagyérdemű, amikor Renesz(e)ánsz címmel egy felhőtlen hangulatú, teltházas koncertet adtak Sopronban.

Most is arra készülnek nagykanizsai vendégükkel összefogva, hogy közönségüket csodálatos zenékkel és vidám pillanatokkal örvendeztetik meg. Ennek egyik motorja karnagyuk, Kocsis-Holper Zoltán lesz, aki augusztusban – az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan – karnagyként és karigazgatóként elért sikerei valamit értékes kórusépítő és elhivatott zenei ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.