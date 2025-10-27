A világ legerősebb emberei küzdenek a kapuvári várárokban

Kapuváron járt a napokban ifj. Fekete László, világrekorder, kilencszeres világbajnok erőember. Ifj. Fekete László a városházára tért be, ahol Erdős Vilmos alpolgármesterrel tárgyalt. Tartalmas, közel négyórás beszélgetést folytattak egymással és az együttműködés gyümölcsöző lett. Ifj. Fekete László közösségi oldalán jelentette be, hogy nemzetközi erőversenyt rendeznek Kapuváron.

Ifj. Fekete László és Erdős Vilmos a kapuvári vár parkjában. Egy közös, nemzetközi rendezvény is szóba került köztük, ami decemberben lesz.

Ifj. Fekete László Kapuváron tárgyalt

Erdős Vilmos megosztotta közös fotójukat.

Hatalmas inspiráció, nagyszerű ötletek és ha minden jól alakul, hamarosan különleges együttműködés is megszülethet! Reméljük, siker koronázza elképzeléseinket!

– írta közösségi oldalán az alpolgármester. Nos, azóta kiderült, hogy a siker nem maradt el.

Ifj. Fekete László ugyanis közösségi oldalán már meg is osztotta a kapuvári verseny programját.

Eszerint december 13-án rendezik meg az erős emberek nemzetközi versenyét, az I. Kapuvári Adventi Kupát. A helyszín a várárok lesz.

A program: délelőtt 11 órakor a Kapuvár Toldija vetélkedőt láthatja majd a közönség. Délután két órától az Erős Emberek Nemzetközi versenyén szurkolhatnak a nézők.