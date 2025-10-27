október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ki lesz Kapuvár Toldija?

1 órája

A világ legerősebb emberei küzdenek a kapuvári várárokban

Címkék#Erdős Vilmos#Ifj Fekete László#erőember#nemzetközi sportesemény#világbajnok#együttműködés#Kapuvár

Ifj. Fekete László világbajnok erőember járt a közelmúltban Kapuváron. Erdős Vilmos alpolgármesterrel találkozott. Ifj. Fekete László és a város együttműködéséről is szó esett, amiből máris kisült valami jó. Nemzetközi kupa lesz Kapuváron.

Kisalföld.hu

Kapuváron járt a napokban ifj. Fekete László, világrekorder, kilencszeres világbajnok erőember. Ifj. Fekete László a városházára tért be, ahol Erdős Vilmos alpolgármesterrel tárgyalt. Tartalmas, közel négyórás beszélgetést folytattak egymással és az együttműködés gyümölcsöző lett. Ifj. Fekete László közösségi oldalán jelentette be, hogy nemzetközi erőversenyt rendeznek Kapuváron.

Ifj. Fekete László Erdős Vilmos kapuvári alpolgármesterrel beszélgetett.
Ifj. Fekete László és Erdős Vilmos a kapuvári vár parkjában. Egy közös, nemzetközi rendezvény is szóba került köztük, ami decemberben lesz.

Ifj. Fekete László Kapuváron tárgyalt

Erdős Vilmos megosztotta közös fotójukat

Hatalmas inspiráció, nagyszerű ötletek és ha minden jól alakul, hamarosan különleges együttműködés is megszülethet! Reméljük, siker koronázza elképzeléseinket!

 – írta közösségi oldalán az alpolgármester. Nos, azóta kiderült, hogy a siker nem maradt el.

Ifj. Fekete László ugyanis közösségi oldalán már meg is osztotta a kapuvári verseny programját. 

Eszerint december 13-án rendezik meg az erős emberek nemzetközi versenyét, az I. Kapuvári Adventi Kupát. A helyszín a várárok lesz.

 A program: délelőtt 11 órakor a Kapuvár Toldija vetélkedőt láthatja majd a közönség. Délután két órától az Erős Emberek Nemzetközi versenyén szurkolhatnak a nézők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu