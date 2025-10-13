1 órája
Milliárdokat nyert el Győr a fejlesztési projekjeire
Több milliárd forintot nyert az európai uniós pályázatokon Győr. A fejlesztések szinte minden városrészt érintenek.
Közösségi oldalán adott tájékoztatást a győri önkormányzat az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztési projektjeiről. Az uniós forrásból finanszírozott beruházások, fejlesztések célja, hogy hozzájáruljon a település fejlődéséhez, az életminőség javításához és a közösségi célokat szolgáló fejlesztések előmozdításához.
"Fontos számunkra, hogy a lakosság is megismerje a projekt főbb lépéseit, céljait és várható eredményeit, ezért az önkormányzat hivatalos weboldalán a Projektek oldalon egy helyen elérhetőek városunk legújabb Európai Unió által támogatott beruházásai: útfelújítások, iskolabővítés, rendelő, bölcsőde korszerűsítés, zöld fejlesztések és még sok más.
Ezek a fejlesztések várhatók
- Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása – elnyert támogatás: 79.527.000 forint
- Kálvária utca jelzőlámpás körforgalmú csomópont kiépítése – elnyert támogatás: 2.974.000.000 forint
- Fehérvári út–Zöld utca jelzőlámpás csomópont áteresztő kapacitásának javítása – elnyert támogatás: 520.000.000 forint
- Kossuth utca felújítása – elnyert támogatás: 800.000.000 forint
- Bácsai úti kerékpárút építése (1301 sz. út mellett a Kalapács utca, Fenyőszer utca között) – elnyert támogatás: 350.000.000 forint
- Nagy Imre úti kerékpárút építés (Vasvári Pál utca–Szauter utca között) – elnyert támogatás: 140.000.000 forint
- Szigethy Attila út szegélyek közötti burkolat felújítása a 821. sz. főút és Táncsics Mihály utcai szakaszon (I. ütem) – elnyert támogatás: 505.000.000 forint
- Szabadhegy városrész belterületi úthálózatának komplex fejlesztése – elnyert támogatás: 800.000.000 forint
- Révfalu városrész belterületi úthálózatának komplex fejlesztése – elnyert támogatás: 750.000.000 forint
- Győrszentiván Körtér felújítása – elnyert támogatás: 520.000.000 forint
- Bisinger sétány zöldfelületeinek megújítása – elnyert támogatás: 625.000.000 forint
- Pápai út melletti kerékpárút építés – elnyert támogatás: 600.000.000 forint
- Natura2000 területek fejlesztései – elnyert támogatás: 19.885.074 forint
- A lokális identitás és a generációk közötti kapcsolatok erősítése Győrben – elnyert támogatás: 367.246.913 forint
- Szociális alapszolgáltatásokhoz és egészségfejlesztéshez kapcsolódó programok Győrben – elnyert támogatás: 300.000.000 forint
- Szociális célú város rehabilitáció Győrben – elnyert támogatás: 127.500.000 forint
- Lajta utcai rendelő teljes felújítása – elnyert támogatás: 575.945.357 forint
- Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola bővítése – elnyert támogatás: 759.540.000 forint
- Örkény István utcai Bölcsőde infrastrukturális felújítása – elnyert támogatás: 1.157.790.515 forint
- Egészségügyi Centrum kialakítása a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr központi telephelyén – elnyert támogatás: 738.300.000 forint
Nemrégiben számoltunk be arról, hogy felújították Győrben a szabadhegyi 3-as tó körüli futópályát.