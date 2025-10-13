Milliárdokat nyert el Győr a fejlesztési projekjeire

Közösségi oldalán adott tájékoztatást a győri önkormányzat az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztési projektjeiről. Az uniós forrásból finanszírozott beruházások, fejlesztések célja, hogy hozzájáruljon a település fejlődéséhez, az életminőség javításához és a közösségi célokat szolgáló fejlesztések előmozdításához.

Az elnyert pályázatokból fejlesztések sora valósulhat meg Győrben.

"Fontos számunkra, hogy a lakosság is megismerje a projekt főbb lépéseit, céljait és várható eredményeit, ezért az önkormányzat hivatalos weboldalán a Projektek oldalon egy helyen elérhetőek városunk legújabb Európai Unió által támogatott beruházásai: útfelújítások, iskolabővítés, rendelő, bölcsőde korszerűsítés, zöld fejlesztések és még sok más.

Ezek a fejlesztések várhatók

Győr Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása – elnyert támogatás: 79.527.000 forint

Kálvária utca jelzőlámpás körforgalmú csomópont kiépítése – elnyert támogatás: 2.974.000.000 forint

Fehérvári út–Zöld utca jelzőlámpás csomópont áteresztő kapacitásának javítása – elnyert támogatás: 520.000.000 forint

Kossuth utca felújítása – elnyert támogatás: 800.000.000 forint

Bácsai úti kerékpárút építése (1301 sz. út mellett a Kalapács utca, Fenyőszer utca között) – elnyert támogatás: 350.000.000 forint

Nagy Imre úti kerékpárút építés (Vasvári Pál utca–Szauter utca között) – elnyert támogatás: 140.000.000 forint

Szigethy Attila út szegélyek közötti burkolat felújítása a 821. sz. főút és Táncsics Mihály utcai szakaszon (I. ütem) – elnyert támogatás: 505.000.000 forint

Szabadhegy városrész belterületi úthálózatának komplex fejlesztése – elnyert támogatás: 800.000.000 forint

Révfalu városrész belterületi úthálózatának komplex fejlesztése – elnyert támogatás: 750.000.000 forint

Győrszentiván Körtér felújítása – elnyert támogatás: 520.000.000 forint

Bisinger sétány zöldfelületeinek megújítása – elnyert támogatás: 625.000.000 forint

Pápai út melletti kerékpárút építés – elnyert támogatás: 600.000.000 forint

Natura2000 területek fejlesztései – elnyert támogatás: 19.885.074 forint

A lokális identitás és a generációk közötti kapcsolatok erősítése Győrben – elnyert támogatás: 367.246.913 forint

Szociális alapszolgáltatásokhoz és egészségfejlesztéshez kapcsolódó programok Győrben – elnyert támogatás: 300.000.000 forint

Szociális célú város rehabilitáció Győrben – elnyert támogatás: 127.500.000 forint

Lajta utcai rendelő teljes felújítása – elnyert támogatás: 575.945.357 forint

Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola bővítése – elnyert támogatás: 759.540.000 forint

Örkény István utcai Bölcsőde infrastrukturális felújítása – elnyert támogatás: 1.157.790.515 forint

Egészségügyi Centrum kialakítása a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr központi telephelyén – elnyert támogatás: 738.300.000 forint

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy felújították Győrben a szabadhegyi 3-as tó körüli futópályát.