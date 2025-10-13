október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Új közösségi termet avattak a településen

Címkék#tornaszoba#Harka#felújítás

Szombaton bensőséges, családias hangulatban avatták fel Harkán a falu megújult közösségi termét. A fejlesztés nemcsak az épületet, hanem a közösségi életet is új lendülettel tölti meg, amelyet a nap hangulata is hűen tükrözött.

Kisalföld.hu

A rendezvény elején Duschanek Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Barcza Attila országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait a fejlesztés jelentőségéről. 

fejlesztés
A fejlesztés közel 30 millió forintból valósult meg - mondta Barcza Attila, országgyűlési képviselő.
Fotó: Tamas Griechisch

Fejlesztésből tornaszoba

Beszédében kiemelte, hogy egy közel harminc millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően újult meg a harkai óvoda tornaszobája.

A felújítás során megújult a tető és a homlokzat, korszerűsítették a belső tereket, modern világítást és szigetelést kapott az épület, valamint villámhárító rendszerrel is felszerelték. A tornaszoba – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – többfunkciós térként működik tovább: délelőtt az óvodások tornáznak benne, délután pedig a helyi közösség programjainak, rendezvényeinek ad otthont. 

- Célom továbbra is az, hogy minden gyermek és felnőtt a lehető legjobb körülmények között élhessen – hangsúlyozta a képviselő.

A hagyományos szalagátvágás helyett ezúttal azonban egy egészen különleges átadást láthattak az érdeklődők. Ács Tamás színművész rendhagyó „irodalomóráján” vehettek részt, ahol Arany János gazdag életművéből válogatott műveket hallhattak.

Ács Tamás, színművész szórakoztatta a megjelenteket.
Fotó: Harka közösségi oldal

Az előadás során Arany János varázslatos nyelvi világa elevenedett meg, humorral, gondolatébresztő történetekkel és sok-sok szívvel. A művész előadása nem csupán szórakoztató, hanem lélekemelő élményt is nyújtott, igazi ajándékként egy őszi délutánon.

Az irodalmi program után a vendégek kötetlen beszélgetéssel, finom falatok és frissítők mellett folytatták az ünneplést. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu