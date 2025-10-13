Új közösségi termet avattak a településen

A rendezvény elején Duschanek Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Barcza Attila országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait a fejlesztés jelentőségéről.

A fejlesztés közel 30 millió forintból valósult meg - mondta Barcza Attila, országgyűlési képviselő.

Fotó: Tamas Griechisch

Fejlesztésből tornaszoba

Beszédében kiemelte, hogy egy közel harminc millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően újult meg a harkai óvoda tornaszobája.

A felújítás során megújult a tető és a homlokzat, korszerűsítették a belső tereket, modern világítást és szigetelést kapott az épület, valamint villámhárító rendszerrel is felszerelték. A tornaszoba – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – többfunkciós térként működik tovább: délelőtt az óvodások tornáznak benne, délután pedig a helyi közösség programjainak, rendezvényeinek ad otthont.

- Célom továbbra is az, hogy minden gyermek és felnőtt a lehető legjobb körülmények között élhessen – hangsúlyozta a képviselő.

A hagyományos szalagátvágás helyett ezúttal azonban egy egészen különleges átadást láthattak az érdeklődők. Ács Tamás színművész rendhagyó „irodalomóráján” vehettek részt, ahol Arany János gazdag életművéből válogatott műveket hallhattak.

Ács Tamás, színművész szórakoztatta a megjelenteket.

Fotó: Harka közösségi oldal

Az előadás során Arany János varázslatos nyelvi világa elevenedett meg, humorral, gondolatébresztő történetekkel és sok-sok szívvel. A művész előadása nem csupán szórakoztató, hanem lélekemelő élményt is nyújtott, igazi ajándékként egy őszi délutánon.

Az irodalmi program után a vendégek kötetlen beszélgetéssel, finom falatok és frissítők mellett folytatták az ünneplést.