Kivágják a fákat a győri rakparton - Íme, ez az ok - fotók, térkép

A beavatkozásokkal, favágással biztonságosabbá és rendezettebbé teszik a vízparti szakaszt, valamint az elöregedett fákat pótolják új ültetésekkel - írta a gyor.hu. A nyáron homokossá varázsolták civil kezdeményezéssel az Aranypart II. egyik szakaszát is.

Favágás Győrben: 60 fát vágnak ki a Dózsa-rakparti partszakaszon. Forrás: gyor.hu

Favágás a városban: megújul a győri vízpart

A Mosoni-Duna mentén több szakaszon elvégezték a balesetveszélyes fák eltávolítását, ám a Széchenyi híd alatti, Dózsa-rakparti partszakaszon eddig még nem történt hasonló munka. Az ÉDUVIZIG ezen a területen végzi el a szükséges faállomány-felújítási és kármegelőzési beavatkozásokat.

A munkálatok Győr belterületén, a Dózsa György rakpart mentén, a Mosoni-Duna bal parti, Széchenyi-híd – Víztükör utca közötti hullámtéri szakaszon (a hajózási jelig bezárólag) történnek.

Faápolás, kivágás és pótlás

60 fát vágnak ki,

103 fa koronaalakítót gallyaznak,

3 fa koronastabilizáló kötözése történik.

A fák többsége idős fekete nyárfa (Populus nigra) és fehér fűzfa (Salix alba), amelyek elöregedésük és rossz állapotuk miatt balesetveszélyessé váltak, ezért vágják ki őket.

A munkák után tereprendezés és fapótlás is megvalósul: a régi fák helyére 60 darab földlabdás, kétszer iskolázott platánfa (Platanus acerifolia ’Smaragd’) kerül. Az új ültetések a 2013-ban megkezdett platánosításhoz igazodnak, és a 2025 ősz – 2026 tavasz közötti időszakban történnek.