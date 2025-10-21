1 órája
Kivágják a fákat a győri rakparton - Íme, ez az ok - fotók, térkép
A Mosoni-Duna Széchenyi híd alatti, Dózsa-rakparti szakaszán október végén megkezdődnek a favágási és balesetvédelmi munkák, amelyeket az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság végez.
A beavatkozásokkal, favágással biztonságosabbá és rendezettebbé teszik a vízparti szakaszt, valamint az elöregedett fákat pótolják új ültetésekkel - írta a gyor.hu. A nyáron homokossá varázsolták civil kezdeményezéssel az Aranypart II. egyik szakaszát is.
Favágás a városban: megújul a győri vízpart
A Mosoni-Duna mentén több szakaszon elvégezték a balesetveszélyes fák eltávolítását, ám a Széchenyi híd alatti, Dózsa-rakparti partszakaszon eddig még nem történt hasonló munka. Az ÉDUVIZIG ezen a területen végzi el a szükséges faállomány-felújítási és kármegelőzési beavatkozásokat.
A munkálatok Győr belterületén, a Dózsa György rakpart mentén, a Mosoni-Duna bal parti, Széchenyi-híd – Víztükör utca közötti hullámtéri szakaszon (a hajózási jelig bezárólag) történnek.
Faápolás, kivágás és pótlás
- 60 fát vágnak ki,
- 103 fa koronaalakítót gallyaznak,
- 3 fa koronastabilizáló kötözése történik.
A fák többsége idős fekete nyárfa (Populus nigra) és fehér fűzfa (Salix alba), amelyek elöregedésük és rossz állapotuk miatt balesetveszélyessé váltak, ezért vágják ki őket.
A munkák után tereprendezés és fapótlás is megvalósul: a régi fák helyére 60 darab földlabdás, kétszer iskolázott platánfa (Platanus acerifolia ’Smaragd’) kerül. Az új ültetések a 2013-ban megkezdett platánosításhoz igazodnak, és a 2025 ősz – 2026 tavasz közötti időszakban történnek.
Időszakos korlátozás
A fakitermelési munkák október 27. és november 21. között zajlanak.
Ez idő alatt az érintett partszakasz korlátozottan lesz látogatható, ezért az itt élők és az ide látogatók megértését és türelmét kéri az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
A területen szerződéssel rendelkező úszóműves kikötőbérlők október 15-én elektronikus úton kaptak részletes tájékoztatást.
A beavatkozások eredményeként a Mosoni-Duna érintett partszakasza biztonságosabb, rendezettebb és esztétikusabb lesz, és az új faültetésekkel a jövő generációi számára is megőrizhető a zöld környezet.
A Dózsa György rakpart a fakivágás előtt:
A Dózsa György rakpart a fakivágás után: