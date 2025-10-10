A Településfásítási Program őszi ültetési időszaka Dunakilitin rajtolt el - fotók, videó

A Településfásítási Program őszi faültetési időszakát ezúttal a szigetközi településen indította el Nagy István agrárminiszter, kiemelve, hogy erdősítéssel, fásítással, de akár egyetlen fa elültetésével is hozzájárulhatunk az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. Mindezek mellett a fák ültetése és gondozása erősíti a közösségeinket.

Faültetés Dunakilitin a helyi diákokkal közösen.

Fotó: Kerekes István

Faültetés Dunakilitin

– A 2019-ben elindított Országfásítási Program eredményességét jelzi, hogy az eltelt pár év alatt csaknem 200 millió új fát ültettünk el az ország erdőterületének növeléséért. A Vidékfejlesztési Program keretében 67 milliárd forintot fordítottunk új erdők telepítésére 2014 és 2023 között, a KAP Stratégiai Tervben további 64 milliárd forintot fordítunk ugyanerre a célra 2027-ig – avatott be a számokba az agrárminiszter, aki kitért az Újszülöttek Erdeje Programra is. A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben azt vállalták, hogy évente legalább tíz fát ültetnek minden születendő gyermek után. 2019-2024 között így 4,3 millió fa hajthatott gyökeret, és ezzel 624 hektárnyi új erdőt hoztak létre.