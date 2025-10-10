október 10., péntek

1 órája

A Településfásítási Program őszi ültetési időszaka Dunakilitin rajtolt el - fotók, videó

Címkék#Településfásítási Program#belterületi#hektárnyi#KAP Stratégiai Tervben#Kisrévi-Duna ág#fa#kert#Nagy István

A szigetközi Dunakilitin indult el pénteken a Településfásítási Program őszi ültetési időszaka Nagy István agrárminiszter jelenlétében, amint a tárcavezető hangsúlyozta, Győr-Moson-Sopron vármegyében a 2020-as indulástól számítva 5125 fát ültettek már el. Ehhez jön az idén ősszel kiszállítandó 650 sorfa. Dunakiliti tíz kislevelű hársat igényelt, amelyek három helyszínen kerültek a földbe. Szimbolikusnak is tekinthető a település választása, hiszen a falu címerében is megjeleníti az erdőket.

Mészely Réka

A Településfásítási Program őszi faültetési időszakát ezúttal a szigetközi településen indította el Nagy István agrárminiszter, kiemelve, hogy erdősítéssel, fásítással, de akár egyetlen fa elültetésével is hozzájárulhatunk az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. Mindezek mellett a fák ültetése és gondozása erősíti a közösségeinket. 

Faültetés Dunakilitin a helyi diákokkal közösen
Faültetés Dunakilitin a helyi diákokkal közösen.
Fotó: Kerekes István

Faültetés Dunakilitin

– A 2019-ben elindított Országfásítási Program eredményességét jelzi, hogy az eltelt pár év alatt csaknem 200 millió új fát ültettünk el az ország erdőterületének növeléséért. A Vidékfejlesztési Program keretében 67 milliárd forintot fordítottunk új erdők telepítésére 2014 és 2023 között, a KAP Stratégiai Tervben további 64 milliárd forintot fordítunk ugyanerre a célra 2027-ig – avatott be a számokba az agrárminiszter, aki kitért az Újszülöttek Erdeje Programra is.  A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben azt vállalták, hogy évente legalább tíz fát ültetnek minden születendő gyermek után. 2019-2024 között így 4,3 millió fa hajthatott gyökeret, és ezzel 624 hektárnyi új erdőt hoztak létre.

A Településfásítási Program őszi ültetési időszaka Dunakilitin rajtolt el

Fotók: Kerekes István

Az Országfásítási Program keretében a rendszerváltozás óta indított legnagyobb belterületi fásítás a Településfásítási Program. Az öt éve indított program lényege a tízezer fő alatti települések zöldítése és környezeti állapotának javítása. Jövőre szeretnék elültetni a százezredik nagyméretű sorfát – erre adott is a lehetőség, hiszen a kezdetek óta nagy a programra az érdeklődés. 

– Aki fát ültet, bízik a jövőben – fogalmazott Kovács Andorné dunakiliti polgármester, aki szerint a fákkal hozzájárulunk a tiszta levegőhöz, árnyat adnak, bútort készítünk belőle és emlékeztetnek is. A település iskolájában minden évben elültetik az első osztályosok fáját és gondozzák is azt. A faluvezető büszkén emlékeztetett a 1896-ban ültetetett Millenniumi tölgy kapcsán az összefogásra az Ország fája versenyen. 

A szigetközi településen most öt fát ültettek el a temető kertben és a Kisrévi-Duna ág mellett, további ötöt meg a közösségi ház udvarán. 

 

