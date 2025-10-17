október 17., péntek

Hedvig névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könnyezett a Szűzanya-szobor

9 perce

Ősi birtokukra utaztak a csornai premontreiek, a Fatimai engesztelés ünnepére érkeztek

Címkék#szobor#Szűzanya#Fazakas Zoltán Márton#Fatimai#Jánoshida#ünnep

A jászságban, Jánoshida községben, amihez csodás Mária-könnyezés kötődik, az ősi premontrei birtokon jártak a csornai apátság tagjai a napokban. Márton apát és Pál testvér a Fatimai engesztelés ünnepére érkeztek a jánoshidai templomba, az ünnepi szentmisére.

Kisalföld.hu

A jánoshidai premontrei apátsági templomban járt a napokban Fazakas Zoltán Márton premontrei apát és Horváth Ákos Pál diakónus. A Fatimai engesztelés ünnepére utaztak a Jászságba. És, hogy mi köze van Csornának Jánoshidához, azon túl, hogy mindkettő ősi premontrei település? 1782-ben a türelmi rendelet következtében a rendet feloszlatták, birtokai felett a Vallásalap rendelkezett. 1802-ben a csornai Premontrei Prépostság filiájaként visszaállították a rend fennhatóságát Jánoshidán és 1816 és 1819 között klasszicizáló késő barokk stílusban emeltek új épületet a rendház és birtokigazgatási központ céljára.

Fatimai engesztelés
Márton apát és Pál testvér képviselték a csornai rendházat a Fatimai engesztelődés ünnepen. Fotó: Premontrei apátság

Jánoshidán a Fatimai engesztelés ünnepén jártak a csornai premontreiek

A Fatimai engesztelődés ünnepét az 1980-as években a községet harmincöt éven át szolgáló, legendás plébános, Sebestyén Albert atya honosította meg. A plébános törekedett a premontrei lelkiség megtartására is a faluban. Márton apát és Pál testvére részt vettek az ünnepi szentmisén, melyet az egykori jánoshidai apátsági templomban Beer Miklós nyugalmazott váci püspök celebrált. Prédikációjában a nem hívők megszólítására hívta fel a hívek figyelmét.

A rendezvényen megemlékeztek a huszonöt éve elhunyt Sebestyén Albert atyáról és akinek tiszteletére emlékkiállítást állítottak össze életéről és munkásságáról a helyiek az egykori premontrei rendházban.

Fatimai engesztelés
Beer Miklós, nyugalmazott váci püspök celebrálta a szentmisét a Fatimai engesztelés ünnepén. 

Albert atyával kapcsolatban egy csodás jelenés története is olvasható a bucsujaras.hu honlapon. Eszerint Jánoshidáról 2000. október végén zarándokok utaztak Fatimába. Közöttük volt a szomszéd településről, Jászalsószentgyörgyről Pásztor Ferenc hívő fiatalember is, aki tudta, hogy Albert atya nagyon szerette a Szűzanyát. Fatimából egy kis méretű Szűzanya-szobrot vitt a sírjára ajándékba, amelyet 2000. november 1-jén a koszorúk és a virágok alá helyezett. A szobrot a sekrestyés bevitte a templomba és a miséző oltár szélére helyezte. A szobor egy éven keresztül a templomban volt.
Az egyházközség Albert atya sírjára, a Szűzanya iránti lángoló szeretetének kifejezéseként műkőből fülkét építtetett, amelybe a templomból kivitt Szűzanya szobrot 2001. szeptember 13-án elhelyezték. A fülke elülső részét fakeretbe rögzített üveglappal borították be. 

Fényképek készültek a látottakról

2003. március 15-én, Magyarország nemzeti ünnepén, temetői tartózkodásuk alatt az imádkozók észrevették, hogy a Szűzanya-szobor jobb szemhéjából az arcra széles sávban folyadék csorgott, amelyet sárga színűnek lehet látni. Ez a folyadék összegyűlt, onnan nem távozott el, nem párolgott el, és szilárdnak tűnik. A következő könnyezést július 13-án észlelték, amikor az állon az eredeti csöppök alatt áttetsző könny is megjelent és azóta az alsó szemhéj enyhén duzzadtnak látszik. Október 13-án azt tapasztalták, hogy a szemből kifolyt folyadék egyre erősebb, nagyobb mennyiségű és az alsó szemhéj jelentősen duzzadt állapotban van. Egyidejűleg felfedezték, hogy a sárga színeződés - a szemhéj alatt - a bal orcán is megkezdődött és ott egy színtelen, áttetszőnek felfogható kicsi csepp is mutatkozik. A március 15-én, valamint az október 13-án látottakról fényképek készültek, amelyeken a szobor arcán jelenlévő könnyek jól láthatók. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu