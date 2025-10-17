9 perce
Ősi birtokukra utaztak a csornai premontreiek, a Fatimai engesztelés ünnepére érkeztek
A jászságban, Jánoshida községben, amihez csodás Mária-könnyezés kötődik, az ősi premontrei birtokon jártak a csornai apátság tagjai a napokban. Márton apát és Pál testvér a Fatimai engesztelés ünnepére érkeztek a jánoshidai templomba, az ünnepi szentmisére.
A jánoshidai premontrei apátsági templomban járt a napokban Fazakas Zoltán Márton premontrei apát és Horváth Ákos Pál diakónus. A Fatimai engesztelés ünnepére utaztak a Jászságba. És, hogy mi köze van Csornának Jánoshidához, azon túl, hogy mindkettő ősi premontrei település? 1782-ben a türelmi rendelet következtében a rendet feloszlatták, birtokai felett a Vallásalap rendelkezett. 1802-ben a csornai Premontrei Prépostság filiájaként visszaállították a rend fennhatóságát Jánoshidán és 1816 és 1819 között klasszicizáló késő barokk stílusban emeltek új épületet a rendház és birtokigazgatási központ céljára.
Jánoshidán a Fatimai engesztelés ünnepén jártak a csornai premontreiek
A Fatimai engesztelődés ünnepét az 1980-as években a községet harmincöt éven át szolgáló, legendás plébános, Sebestyén Albert atya honosította meg. A plébános törekedett a premontrei lelkiség megtartására is a faluban. Márton apát és Pál testvére részt vettek az ünnepi szentmisén, melyet az egykori jánoshidai apátsági templomban Beer Miklós nyugalmazott váci püspök celebrált. Prédikációjában a nem hívők megszólítására hívta fel a hívek figyelmét.
A rendezvényen megemlékeztek a huszonöt éve elhunyt Sebestyén Albert atyáról és akinek tiszteletére emlékkiállítást állítottak össze életéről és munkásságáról a helyiek az egykori premontrei rendházban.
Albert atyával kapcsolatban egy csodás jelenés története is olvasható a bucsujaras.hu honlapon. Eszerint Jánoshidáról 2000. október végén zarándokok utaztak Fatimába. Közöttük volt a szomszéd településről, Jászalsószentgyörgyről Pásztor Ferenc hívő fiatalember is, aki tudta, hogy Albert atya nagyon szerette a Szűzanyát. Fatimából egy kis méretű Szűzanya-szobrot vitt a sírjára ajándékba, amelyet 2000. november 1-jén a koszorúk és a virágok alá helyezett. A szobrot a sekrestyés bevitte a templomba és a miséző oltár szélére helyezte. A szobor egy éven keresztül a templomban volt.
Az egyházközség Albert atya sírjára, a Szűzanya iránti lángoló szeretetének kifejezéseként műkőből fülkét építtetett, amelybe a templomból kivitt Szűzanya szobrot 2001. szeptember 13-án elhelyezték. A fülke elülső részét fakeretbe rögzített üveglappal borították be.
Fényképek készültek a látottakról
2003. március 15-én, Magyarország nemzeti ünnepén, temetői tartózkodásuk alatt az imádkozók észrevették, hogy a Szűzanya-szobor jobb szemhéjából az arcra széles sávban folyadék csorgott, amelyet sárga színűnek lehet látni. Ez a folyadék összegyűlt, onnan nem távozott el, nem párolgott el, és szilárdnak tűnik. A következő könnyezést július 13-án észlelték, amikor az állon az eredeti csöppök alatt áttetsző könny is megjelent és azóta az alsó szemhéj enyhén duzzadtnak látszik. Október 13-án azt tapasztalták, hogy a szemből kifolyt folyadék egyre erősebb, nagyobb mennyiségű és az alsó szemhéj jelentősen duzzadt állapotban van. Egyidejűleg felfedezték, hogy a sárga színeződés - a szemhéj alatt - a bal orcán is megkezdődött és ott egy színtelen, áttetszőnek felfogható kicsi csepp is mutatkozik. A március 15-én, valamint az október 13-án látottakról fényképek készültek, amelyeken a szobor arcán jelenlévő könnyek jól láthatók.