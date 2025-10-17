Ősi birtokukra utaztak a csornai premontreiek, a Fatimai engesztelés ünnepére érkeztek

A jánoshidai premontrei apátsági templomban járt a napokban Fazakas Zoltán Márton premontrei apát és Horváth Ákos Pál diakónus. A Fatimai engesztelés ünnepére utaztak a Jászságba. És, hogy mi köze van Csornának Jánoshidához, azon túl, hogy mindkettő ősi premontrei település? 1782-ben a türelmi rendelet következtében a rendet feloszlatták, birtokai felett a Vallásalap rendelkezett. 1802-ben a csornai Premontrei Prépostság filiájaként visszaállították a rend fennhatóságát Jánoshidán és 1816 és 1819 között klasszicizáló késő barokk stílusban emeltek új épületet a rendház és birtokigazgatási központ céljára.

Márton apát és Pál testvér képviselték a csornai rendházat a Fatimai engesztelődés ünnepen. Fotó: Premontrei apátság

Jánoshidán a Fatimai engesztelés ünnepén jártak a csornai premontreiek

A Fatimai engesztelődés ünnepét az 1980-as években a községet harmincöt éven át szolgáló, legendás plébános, Sebestyén Albert atya honosította meg. A plébános törekedett a premontrei lelkiség megtartására is a faluban. Márton apát és Pál testvére részt vettek az ünnepi szentmisén, melyet az egykori jánoshidai apátsági templomban Beer Miklós nyugalmazott váci püspök celebrált. Prédikációjában a nem hívők megszólítására hívta fel a hívek figyelmét.

A rendezvényen megemlékeztek a huszonöt éve elhunyt Sebestyén Albert atyáról és akinek tiszteletére emlékkiállítást állítottak össze életéről és munkásságáról a helyiek az egykori premontrei rendházban.

Beer Miklós, nyugalmazott váci püspök celebrálta a szentmisét a Fatimai engesztelés ünnepén.

Albert atyával kapcsolatban egy csodás jelenés története is olvasható a bucsujaras.hu honlapon. Eszerint Jánoshidáról 2000. október végén zarándokok utaztak Fatimába. Közöttük volt a szomszéd településről, Jászalsószentgyörgyről Pásztor Ferenc hívő fiatalember is, aki tudta, hogy Albert atya nagyon szerette a Szűzanyát. Fatimából egy kis méretű Szűzanya-szobrot vitt a sírjára ajándékba, amelyet 2000. november 1-jén a koszorúk és a virágok alá helyezett. A szobrot a sekrestyés bevitte a templomba és a miséző oltár szélére helyezte. A szobor egy éven keresztül a templomban volt.

Az egyházközség Albert atya sírjára, a Szűzanya iránti lángoló szeretetének kifejezéseként műkőből fülkét építtetett, amelybe a templomból kivitt Szűzanya szobrot 2001. szeptember 13-án elhelyezték. A fülke elülső részét fakeretbe rögzített üveglappal borították be.