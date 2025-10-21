október 21., kedd

Emlékplakett a mindeneseknek

1 órája

Két rábaközi falugondnok nagy pillanata

Címkék#Alsómocsolád#Falufejlesztési Társaság#Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj#falugondnokság

Emlékplakettel ismerték el két Győr-Moson-Sopron megyei falugondnok szolgálatát. A vadosfai és a rábcakapi "mindenes" vehetett át komoly kitüntetést Alsómocsoládon, ahol a falugondnoki szolgálatról rendeztek konferenciát.

Kisalföld.hu

Két vármegyei falugondnok kapott komoly elismerést a napokban. Németh Vilmos rábcakapi és Dan Andrásné vadosfai falugondnok munkáját a Kemény Bertalan Emléklappal ismerték el. Alsómocsoládon megrendezett, a 35 éves falu- és tanyagondnoki szolgálatról szóló konferencián vehették át a kitüntetést. A díj nem "akárkiről" lett elnevezve. Kemény Bertalan "minden falugondnok atyja", a szolgálat kezdeményezője és elindítója volt.

A falugondnok hálózatot ünnepelték Alsómocsoládon. Kitüntetéseket is átadtak.
Alsómocsoládon ünnepelték a falugondnoki szolgálatot. Elismeréseket vehettek át a kollégák, köztük Németh Vilmos rábcakapi és Dan Andrásné vadosfai falugondnok. 
Fotó: Alsómocsoládi önkormányzat

Két falugondnok is elismerést kapott a Rábaközből

Az alsómocsoládi ünnepség és konferencia a Húzd a harangot című film vetítésével kezdődött, mellyel a kezdetekre emlékeztek vissza a résztvevők. Ezután Labbancz Marianna, a Falufejlesztési Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A továbbiakban előadásokat hallhattak többek között a kisfalvak helyzetéről, a falugondnokságról, mint a vidékfejlesztés eszközéről, a falugondnokok tapasztalatairól, az állami irányításról. 

A rendezvényen aláírták az Alsómocsoládi Nyilatkozatot a 35 éves falugondnokságról. Ezután adták át a falufejlesztési díjakat. Németh Vilmos és Dan Andrásné tehát Kemény Bertalan Emlékplakettet vehették át.

"Nem kevés az, ami rajtuk áll vagy bukik”, írta Kemény Bertalan, a kertészmérnökből lett szelíd, barátságos és következetes falufejlesztő, lokális közösség- és emberi kapcsolatépítő, mikor az egyre nagyobb kihívásokkal szembenéző helyi társadalmú magyar vidéki települések gondnoki rendszerének megteremtésén, az általa létrehozott Falufejlesztési Társaság tagjaival közösen gondolkodni kezdett-olvasható Alsómocsolád közösségi oldalán.

Kemény Bertalan a falu fejlettségét nem a gazdasági és infrastrukturális mutatókkal mérte, hanem a lakosai közti kapcsolatrendszerrel. Ezért alapérték volt nála az egymásra figyelés, a kérdezni tudás, az egymástól tanulás és a generációs ismeretátadás, ahol a kérdések, a válaszok, a közös útkeresés, az élmények összeszövik azt a hálózatot, amitől a falu lakói közösséggé válnak.

Hogy a nagy szavakat aprópénzre váltsa, lehajolt minden apróságért. Településtervezőként dolgozva fogalmazta meg híres mondását: „nem a vidék népességmegtartó képességére van szükség, hanem a képességmegtartó népességre”. A kistelepüléseken jelentkező problémákat a kapcsolatrendszer fejlesztésével vélte megoldani. Ez lett a falugondnoki hálózat.

A kormányzat által támogatott első falugondnoki szolgálatok 1991-ben jöttek létre Somogy és Baranya megyében. A falu- és tanyagondnokok ma már több mint ezren tevékenykednek, a hálózat modellje pedig a szomszédos országokban is elterjedt.

Országos szinten a hálózat kialakításában anyaszerepet vállaló Falufejlesztési Társaság gondoskodik arról, hogy a kiemelkedő hivatástudat és az elvégzett munka elnyerje jutalmát. Ennek eszköze a Falufejlesztési Társaság által 2008-ban alapított „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj”.

 

