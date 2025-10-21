október 21., kedd

1956

42 perce

Fáklyás menet vonul Kajárpécen a forradalom emlékére

A megyében az 1956-os eseményekről minden településen megemlékeznek. Mutatjuk a kajárpéci '56-os megemlékezés részleteteit.

Fáklyás menet vonul Kajárpécen a forradalom emlékére

Kajárpéc 1956-os programja.

A kajárpéci '56-os megemlékezés programja ökumenikus istentisztelettel kezdődik október 23-án 18 órakor a kispéci evangélikus templomban, majd az általános iskolások műsora és Laki György polgármester ünnepi köszöntője következik. 

Az esemény fáklyás menettel zárul, amely a kajári millecentenáriumi kereszthez vezet, majd közös Himnuszénekléssel fejeződik be a megemlékezés.

Kajárpéc 1956-os programja.

 

 

