Fáklyás menet vonul Kajárpécen a forradalom emlékére

A kajárpéci '56-os megemlékezés programja ökumenikus istentisztelettel kezdődik október 23-án 18 órakor a kispéci evangélikus templomban, majd az általános iskolások műsora és Laki György polgármester ünnepi köszöntője következik.

Az esemény fáklyás menettel zárul, amely a kajári millecentenáriumi kereszthez vezet, majd közös Himnuszénekléssel fejeződik be a megemlékezés.