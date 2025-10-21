1956
Fáklyás menet vonul Kajárpécen a forradalom emlékére
A megyében az 1956-os eseményekről minden településen megemlékeznek. Mutatjuk a kajárpéci '56-os megemlékezés részleteteit.
Kajárpéc 1956-os programja.
A kajárpéci '56-os megemlékezés programja ökumenikus istentisztelettel kezdődik október 23-án 18 órakor a kispéci evangélikus templomban, majd az általános iskolások műsora és Laki György polgármester ünnepi köszöntője következik.
Az esemény fáklyás menettel zárul, amely a kajári millecentenáriumi kereszthez vezet, majd közös Himnuszénekléssel fejeződik be a megemlékezés.
