Facebook: változnak a fiatalkorúak felhasználói fiókjai, ennek nem fognak örülni a tinik

A rendszer tavaly indult az Instagram részeként az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban. Most a Facebook és a Messenger is világszerte megkezdte az automatikus aktiválását a 13-17 éves felhasználóknál.

Facebook és Messenger: A fiatalkorúak felhasználói fiókjai, védik a tiniket a nem megfelelő tartalmaktól.

Fotó: Illusztráció

Facebook és Messenger: fontos a védelem

A fiatalkorúak felhasználói fiókjai, védik a tiniket a nem megfelelő tartalmaktól és az idegenek általi, kéretlen kapcsolatfelvételektől. A tinik csak olyanoktól kaphatnak üzenetet, akikkel korábban már chateltek vagy az ismerőseik a Facebookon, ráadásul a történeteiket csak is kizárólag az ismerőseik láthatják. A címkék, a megemlítések, továbbá a hozzászólások is hasonló módon korlátozottak –írja az origo.

A 16 éven aluliak kizárólag szülői engedéllyel változtathatnak a tini fiók korlátozásaival kapcsolatos beállításokon. A tini fiókok mellett párhuzamosan a Facebookot és a Messengert üzemeltető Meta elindította a School Partnership Programot is.

