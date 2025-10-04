október 4., szombat

1 órája

Facebook: változnak a fiatalkorúak felhasználói fiókjai, ennek nem fognak örülni a tinik

Címkék#fiók#Messenger#tini#fiatal#Facebook

Biztonságosabb netezés. Ez a lényege annak a lépésnek, ami már él: a Meta világszerte elérhetővé tette a tinédzser fiókok funkciót a Facebookon és a Messengeren.

Kisalföld.hu

A rendszer tavaly indult az Instagram részeként az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban. Most a Facebook és a Messenger is világszerte megkezdte az automatikus aktiválását a 13-17 éves felhasználóknál. 

Facebook Messenger fiatal tini fiók
Facebook és Messenger: A fiatalkorúak felhasználói fiókjai, védik a tiniket a nem megfelelő tartalmaktól.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Facebook és Messenger: fontos a védelem

A fiatalkorúak felhasználói fiókjai, védik a tiniket a nem megfelelő tartalmaktól és az idegenek általi, kéretlen kapcsolatfelvételektől. A tinik csak olyanoktól kaphatnak üzenetet, akikkel korábban már chateltek vagy az ismerőseik a Facebookon, ráadásul a történeteiket csak is kizárólag az ismerőseik láthatják. A címkék, a megemlítések, továbbá a hozzászólások is hasonló módon korlátozottak –írja az origo.

A 16 éven aluliak kizárólag szülői engedéllyel változtathatnak a tini fiók korlátozásaival kapcsolatos beállításokon. A tini fiókok mellett párhuzamosan a Facebookot és a Messengert üzemeltető Meta elindította a School Partnership Programot is.

Ahogy arról portálunkon korábban beszámoltunk: Mark Zuckerberg ügyvéd beperelte a Facebookot, mert anyagi hátrány és számtalan kellemetlenség érte híres névrokona, Mark Zuckerberg vezérigazgató miatt.

 

