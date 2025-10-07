Facebook korlátozás: így változik meg a 16 év alattiak mindennapja a közösségi oldalon

Világszerte nagy visszhangot keltett a Facebook korlátozás: a 16 év alatti felhasználókat automatikusan tini fiókokba terelik. Az új szabályok letiltanak több funkciót, megszűrik a kényes tartalmakat és szigorítják az üzenetküldést. A Meta szerint mindez a gyerekek védelmét szolgálja, de sokan úgy vélik, inkább túlzott beavatkozásról van szó. A kérdés az, hogy valóban biztonságot hoz-e a lépés, vagy újabb problémák forrása lesz.

A Facebook korlátozás miatt a 16 év alattiak tini fiókot kapnak.

Forrás: Illusztráció / Pexels

Facebook korlátozás - mit jelent a 16 év alattiaknak?

Az új tini fiókokban szigorúbb szabályok várják a fiatalokat:

Messenger-funkciók korlátozása - idegenek nem írhatnak a gyerekeknek.

Tartalomszűrés - kényes vagy felnőtt témák kiszűrése.

Nyugalmi idő - bizonyos órákban leállnak az értesítések.

Reklámkorlátozás - a 16 év alattiakat alig célozhatják hirdetésekkel.

A Meta álláspontja szerint ez a biztonságot erősíti, de egyes szakértők szerint a gyerekek könnyen kijátsszák majd a szabályokat, így kérdéses, mennyire lesz hatékony a rendszer.

A gyerekek netes biztonságáról évek óta vita folyik. Sokan úgy vélik, a tiltás nem megoldás, inkább a szülők tudatossága jelenthet védelmet erről itt írtunk. Győrben például nemrég előadást is tartottak a digitális szülőségről, ahol gyakorlati tanácsokat adtak a családoknak fotókkal itt.

Tudtad? Egy nemzetközi felmérés szerint a 16 év alattiak több mint fele úgy gondolja, hogy a szigorítások miatt hamis születési dátummal regisztrálna, hogy elkerülje a korlátozásokat. Mások már most alternatív platformokat keresnek, ahol nincsenek ilyen szabályok.

Mikortól érvényes Magyarországon a Facebook korlátozás?

A Meta közlése szerint a tini fiókok rendszere fokozatosan jelenik meg az Európai Unióban, így Magyarországon is bevezetésre kerül. Pontos dátumot azonban még nem adtak meg, a vállalat csak annyit közölt, hogy 2025 folyamán kiterjesztik a szabályokat minden uniós országra. Ez azt jelenti, hogy a magyar felhasználók is hamarosan szembesülhetnek a 16 év alattiakat érintő szigorításokkal.

A Messenger funkcióit is szigorúan korlátozzák a 16 év alattiaknál.

Forrás: Illusztráció / Pexels

AI figyeli a fiatalokat

A rendszer működésében egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia. Az algoritmusok nemcsak a kényes tartalmak szűrését végzik, hanem sok esetben ők döntenek arról is, hogy melyik profil vagy bejegyzés kerül korlátozásra. Egy friss magyar tanulmány szerint a közösségi oldalak hazai felhasználóinak tízezreit érinti már most is az, hogy AI alapú moderálás szabja meg a láthatóságukat. Szakértők szerint ez gyorsabb, de gyakran átláthatatlan folyamat, amely sok vitát szül.