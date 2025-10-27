Ez hangos lesz Győrszentivánon - Hét napon is gyakorlatoznak, mutatjuk mikor

Ezeken a napokon a lőgyakorlatokra reggel 8 és este 6 óra között kell számítani:

2025. november 5, 6, 11, 13, 19, 26.

Ezen a napon pedig 08.00 órától 24.00 óráig kell a lőgyakorlatokra számítani:

2025. november 12.

A lövészetek ideje alatt a biztonsági terület határán belül személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak, illetve nem léphetnek be, ez szigorúan tilos és életveszélyes.