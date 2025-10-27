3 órája
Ez hangos lesz Győrszentivánon - Hét napon is gyakorlatoznak, mutatjuk mikor
A Magyar Honvédség Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred tájékoztatása szerint a győrszentiváni katonai lőtéren novemberben az alábbi időpontban terveznek éleslövészetet.
Forrás: MW Archívum
Ezeken a napokon a lőgyakorlatokra reggel 8 és este 6 óra között kell számítani:
2025. november 5, 6, 11, 13, 19, 26.
Ezen a napon pedig 08.00 órától 24.00 óráig kell a lőgyakorlatokra számítani:
2025. november 12.
A lövészetek ideje alatt a biztonsági terület határán belül személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak, illetve nem léphetnek be, ez szigorúan tilos és életveszélyes.
A lőtéren munkálatokat végzők figyelmébe: a lövészetek idejére a lő irányban ne maradjanak munkaeszközök, munkagépek!