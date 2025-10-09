Ez csapja meg az orrod Bana és Bőny térségében

A banai szennyvíztisztító telepen képződött szennyvíziszapot az érvényes engedélyek birtokában a Bőny közigazgatási területén fekvő szántóföldeken helyezik el. A kiszállított szennyvíziszap bedolgozása a kiszállítást követő 24 órán belül megtörténik – írja a Pannon-Víz.

Az iszapszállítás óhatatlanul szaghatással járhat, emiatt kérik a térségben lakók és közlekedők szíves türelmét és megértését!