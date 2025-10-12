október 12., vasárnap

Összefogás

1 órája

Ez a középiskolás csapat remekelt a Várkert Rallyn Sopronban

Címkék#Eötvös József Gimnázium#Sopron#bűnmegelőzés

Idén immár második alkalommal rendezték meg Sopronban a Várkerület Rallyt, amelynek célja, hogy a fiatalok figyelmét játékos, interaktív formában hívja fel a felelős közlekedés és a tudatos életvitel fontosságára.

Kisalföld.hu

A program során középiskolás csapatok mérték össze tudásukat különféle kreatív prevenciós feladatokban, amelyek nemcsak szórakoztatóak, hanem tanulságosak is voltak.

Fotó: Eötvös József Evangélikus Középiskola, Sopron 

A soproni Eötvös József Evangélikus Középiskolát a 9. A osztály lelkes diákjai képviselték, akik kitartásukkal, csapatmunkájukkal és ötletességükkel az első helyet szerezték meg a megmérettetésen - áll az iskola közleményében.

Fotó: Eötvös József Evangélikus Középiskola, Sopron 

Az ilyen események kiemeltek, hiszen a közösségi összefogás és a fiatalok aktív részvétele kulcsfontosságú lehet abban, hogy Sopron egy bűn- és balesetmentes város felé haladjon. Egy célért, egy közös körben.

 

