Ez a középiskolás csapat remekelt a Várkert Rallyn Sopronban

A program során középiskolás csapatok mérték össze tudásukat különféle kreatív prevenciós feladatokban, amelyek nemcsak szórakoztatóak, hanem tanulságosak is voltak.

Fotó: Eötvös József Evangélikus Középiskola, Sopron

A soproni Eötvös József Evangélikus Középiskolát a 9. A osztály lelkes diákjai képviselték, akik kitartásukkal, csapatmunkájukkal és ötletességükkel az első helyet szerezték meg a megmérettetésen - áll az iskola közleményében.

Az ilyen események kiemeltek, hiszen a közösségi összefogás és a fiatalok aktív részvétele kulcsfontosságú lehet abban, hogy Sopron egy bűn- és balesetmentes város felé haladjon. Egy célért, egy közös körben.