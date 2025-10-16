október 16., csütörtök

Milliók

35 perce

Ez a hat szám választott el attól, hogy milliomos legyél

Címkék#nyeremény#lottó#hatoslottó

Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait és nyereményeit.

Kisalföld.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

12 (tizenkettő)

33 (harminchárom)

35 (harmincöt)

37 (harminchét)

40 (negyven)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 423 810 forint;

4 találatos szelvény 1112 darab, nyereményük egyenként 7240 forint;

3 találatos szelvény 15 867 darab, nyereményük egyenként 3085 forint.

