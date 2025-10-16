Milliók
Ez a hat szám választott el attól, hogy milliomos legyél
Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait és nyereményeit.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
12 (tizenkettő)
33 (harminchárom)
35 (harmincöt)
37 (harminchét)
40 (negyven)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 423 810 forint;
4 találatos szelvény 1112 darab, nyereményük egyenként 7240 forint;
3 találatos szelvény 15 867 darab, nyereményük egyenként 3085 forint.
