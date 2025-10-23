Záróra - Avagy miért zárnak be klassz éttermek?

Kirándultunk az Őrségben pár napja, Szalafőn az egyik kedvenc éttermünkben, az Őrszemben ebédeltünk volna, ám szomorúan vettük tudomásul: a vendéglő bezárt. Az Őrszemet a főiskolás barátaimmal fedeztük fel még a 2000-es évek közepén, vagyis minimum két évtized után dobta be a törülközőt. A rövid étlapban nem volt különösebb csavar, ám amit a pincérek az asztalra tettek, a többnyire helyi alapanyagokból készült és finom volt.

Klassz éttermek is bajba kerülhetnek napjainkban, s könnyen lehúzhatják a rolót végleg. Fotó: Pixabay

Éttermek, amelyekről már csak múlt időben beszélhetünk

A soproni Gázfröccs szintén lehúzta a rolót, a búcsúbulit múlt hétvégén tartották. A Deák téri romkocsmát, ahol konyha is várta a vendégeket a soproni kollégákkal alig pár hónapja látogattuk meg. Hangulatos és hűst adó volt a kerthelyiség, klassz hambit sütöttek, de úgy tűnik, ez ma már kevés az életben maradáshoz.

A két említett vendéglátóhely esetében – a listát folytathatnánk, Győrben is több remek hely tűnt el az utóbbi években – az az igazán elkeserítő, hogy úgy nem tudnak továbbműködni, hogy korrekten végezték a munkájukat. Persze, nem hajtottak Michelin csillagokra, híres étteremkritikusok nem írtak róluk, de amiben utaztak – tisztességesen főztek, figyeltek a vendégre –, ott igenis letettek valamit az asztalra, hagytak maguk után nyomot.

Alapból a családi vállalkozásoknál nincs arra biztosíték, hogy a fiatalok tovább vigyék az üzletet. Ausztria évtizedek óta szívja el a vendéglátóiparban dolgozó magyar szakembereket, pedig az osztrák „gasztronómia” a miénk nyomába sem ér. Tudnak schnitzelt sütni és nagyjából ennyi. Az elkényelmesedő vendégekről is szót kell ejteni, akik inkább napi szinten rendelnek, ahelyett, hogy étterembe ülnének.

Innen szép nyerni, de pokoli nehéz lesz.