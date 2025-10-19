október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlan

1 órája

Ha éttermet nyitnál Győr szívében, most itt a lehetőség

Címkék#pizzéria#étterem győr#bisztró#cukrászda

Ha mindig is kipróbáltad volna egy vendéglátóhely üzemeltetését, akkor most megteheted. Új étterem nyílhat Győrben.

Kisalföld.hu

Az egyik Facebook csoportban bukkantunk a hirdetésre, miszerint eladó egy üzlethelység Győr szívében. Akár étterem is lehet.

Új étterem nyílhat Győrben.
Új étterem nyílhat Győrben.
Fotó: Shutterstock

Étterem, bisztró, pizzéria

A Szauter Lakóparkban egy 225 m²-es, kulcsrakész éttermi üzlethelyiség vár új bérlőjére. A helyszín Győr egyik legdinamikusabban fejlődő, forgalmas részén található – tökéletes választás egy bisztró, pizzéria vagy cukrászda számára – írják.

Főbb paraméterek:

  • 225,34 m² alapterület
  • 84 m² vendégtér + kiszolgáló helyiségek
  • parkolási lehetőség
  • bérleti díj: 11 €/m²-től

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu