Ha éttermet nyitnál Győr szívében, most itt a lehetőség

Az egyik Facebook csoportban bukkantunk a hirdetésre, miszerint eladó egy üzlethelység Győr szívében. Akár étterem is lehet.

Új étterem nyílhat Győrben.

Fotó: Shutterstock

Étterem, bisztró, pizzéria

A Szauter Lakóparkban egy 225 m²-es, kulcsrakész éttermi üzlethelyiség vár új bérlőjére. A helyszín Győr egyik legdinamikusabban fejlődő, forgalmas részén található – tökéletes választás egy bisztró, pizzéria vagy cukrászda számára – írják.

Főbb paraméterek: