Ingatlan
3 órája
Ha éttermet nyitnál Győr szívében, most itt a lehetőség
Ha mindig is kipróbáltad volna egy vendéglátóhely üzemeltetését, akkor most megteheted. Új étterem nyílhat Győrben.
Az egyik Facebook csoportban bukkantunk a hirdetésre, miszerint eladó egy üzlethelység Győr szívében. Akár étterem is lehet.
Étterem, bisztró, pizzéria
A Szauter Lakóparkban egy 225 m²-es, kulcsrakész éttermi üzlethelyiség vár új bérlőjére. A helyszín Győr egyik legdinamikusabban fejlődő, forgalmas részén található – tökéletes választás egy bisztró, pizzéria vagy cukrászda számára – írják.
Főbb paraméterek:
- 225,34 m² alapterület
- 84 m² vendégtér + kiszolgáló helyiségek
- parkolási lehetőség
- bérleti díj: 11 €/m²-től
