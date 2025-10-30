Múltból szőtt jövő – Zoób Kati ruhái új színt visznek az Esterházy-kastély falai közé - fotók, videó



A kiállítás támogatója a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., de a valódi összekötő erő maga a közösség, a művészet, a női teremtő erő és a kézművesség szeretete.

A kézművesség, a hagyomány és a női kreativitás minden korban inspirációt ad. És itt, a fertődi kastélyban ez a kiállítás természetes otthonra talált

Zoób Kati, a magyar divat meghatározó alkotója, nem először hozza el különleges látásmódját ebbe a történelmi környezetbe. Eszterháza számára mindig is a modernség és az elegancia szimbóluma volt: egykoron a „Kelet Párizsának” kapuja, ahol a nagyúri társaságok a legújabb divatokat hozták el. A kastély szellemisége ma is inspirálja a tervezőt, aki rokokó bájjal és kortárs látásmóddal kelti új életre a múlt fényét.

Fotó: Rombai Péter

Öt évvel ezelőtt, a kastély falai között még a Zoób divatház 25 éves jubileumát ünnepelte retrospektív kiállítással, mára azonban új korszak kezdődött. Megnyílt a Katti Zoób Fashion & Museum, amely nemcsak épület és kiállítótér, hanem élő kulturális műhely. Lexikon, gyűjtemény, oktatás és élmény egyben. Balatonfüreden másfél éve működik állandó kiállításuk, amely a divat történetét és kézműves örökségét mutatja be.

Ez már nem a márkáról, hanem a divatról, mint a kulturális értékek megőrzéséről szól - mondta.

Fotó: Rombai Péter

A tárlat közel 130 öltözéket vonultat fel, ahol minden darab egy-egy történet. A textíliák és motívumok a kastély eredeti kárpitjaira, gobelinekre reflektálnak.

- A kárpitművészet nem a divathoz kötődő műfaj, egykoron lakásdísz volt. Mi most ezeknek a töredékeiből hoztunk létre gyönyörű, újragondolt öltözékeket – magyarázta.

Az egyik térben a fekete és vörös öltözékek uralkodnak, ezek a „divatnemzet” közösségét szimbolizálják, és a különböző kultúrák, technológiák és stílusok találkozásait mutatják. A középpontban álló mélypiros ruhák különösen figyelemre méltók: az 1800-as évek elejéről származó, török technológiájú aranyszálas hímzésekkel készültek. Ahogy haladunk a térben, egyre több kuriózum bukkan fel: nemzetközi ritkaságok, ritka textilrészletek, egyedi újraértelmezések. Zoób Kati ezekből a részletekből fenntartható és fúziós divatot alkotott. Minden öltözékben ott rejtőzik egy darabka múlt, amely a jelenbe szőve új értelmet kap.