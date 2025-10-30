36 perce
Múltból szőtt jövő – Zoób Kati ruhái új színt visznek az Esterházy-kastély falai közé - fotók, videó
Egyedülálló együttműködés született az Eszterháza Központ és a Katti Zoób Fashion & Museum között, ahol a divat és az örökség találkozik. A barokk fényűzés és a kortárs művészet párbeszéde új dimenziót nyit az Esterházy-kastély falai között egy divatkiállítás keretein belül.
- Különleges kiállítás egy különleges kiállítótérben
- Közel 130 ruha
- Különböző inspirációk Zoób Katitól
Az Esterházy-kastély falai között, a barokk fényűzésnek és a modern design találkozásának a hangulata egészen különleges. Zoób Kati, divattervező alkotásai a tradícióból merítenek, mégis határozottan a jelenben gyökereznek, így válva a divat egyetemes nyelvévé, amely minden korszakban képes megszólítani a nézőt.
Zoób Kati alkotásai az Esterházy-kastélyban
- Ilyen alapvetően különböző, mégis egymást kiegészítő kiállításon gondolkodtunk, mert a múlt és jövő, hagyomány és modernitás, örökség és újraalkotás mindig kéz a kézben jár – mondta nyitóbeszédében Sütő Csilla, az Eszterháza Központ ügyvezetője.
Bemutatkoztak Zoób Kati alkotásai a fertődi Esterházy-kastélybanFotók: Rombai Péter
A kiállítás támogatója a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., de a valódi összekötő erő maga a közösség, a művészet, a női teremtő erő és a kézművesség szeretete.
A kézművesség, a hagyomány és a női kreativitás minden korban inspirációt ad. És itt, a fertődi kastélyban ez a kiállítás természetes otthonra talált
Zoób Kati, a magyar divat meghatározó alkotója, nem először hozza el különleges látásmódját ebbe a történelmi környezetbe. Eszterháza számára mindig is a modernség és az elegancia szimbóluma volt: egykoron a „Kelet Párizsának” kapuja, ahol a nagyúri társaságok a legújabb divatokat hozták el. A kastély szellemisége ma is inspirálja a tervezőt, aki rokokó bájjal és kortárs látásmóddal kelti új életre a múlt fényét.
Öt évvel ezelőtt, a kastély falai között még a Zoób divatház 25 éves jubileumát ünnepelte retrospektív kiállítással, mára azonban új korszak kezdődött. Megnyílt a Katti Zoób Fashion & Museum, amely nemcsak épület és kiállítótér, hanem élő kulturális műhely. Lexikon, gyűjtemény, oktatás és élmény egyben. Balatonfüreden másfél éve működik állandó kiállításuk, amely a divat történetét és kézműves örökségét mutatja be.
Ez már nem a márkáról, hanem a divatról, mint a kulturális értékek megőrzéséről szól - mondta.
A tárlat közel 130 öltözéket vonultat fel, ahol minden darab egy-egy történet. A textíliák és motívumok a kastély eredeti kárpitjaira, gobelinekre reflektálnak.
- A kárpitművészet nem a divathoz kötődő műfaj, egykoron lakásdísz volt. Mi most ezeknek a töredékeiből hoztunk létre gyönyörű, újragondolt öltözékeket – magyarázta.
Az egyik térben a fekete és vörös öltözékek uralkodnak, ezek a „divatnemzet” közösségét szimbolizálják, és a különböző kultúrák, technológiák és stílusok találkozásait mutatják. A középpontban álló mélypiros ruhák különösen figyelemre méltók: az 1800-as évek elejéről származó, török technológiájú aranyszálas hímzésekkel készültek. Ahogy haladunk a térben, egyre több kuriózum bukkan fel: nemzetközi ritkaságok, ritka textilrészletek, egyedi újraértelmezések. Zoób Kati ezekből a részletekből fenntartható és fúziós divatot alkotott. Minden öltözékben ott rejtőzik egy darabka múlt, amely a jelenbe szőve új értelmet kap.
Számára a kézművesség az igazi luxus, mert a ruha nem pusztán viselet, hanem történetmesélés. Ahogy mondja: - Az SMS elmúlik, az e-mail eltűnik, de a hímzett ruha, a kézzel varrt részlet örökkévaló.
Zoób Kati szerint a divat túlmutat a ruhán: kulturális üzenet és közös nyelv.
- Hiszek benne, hogy a divat a világon mindenki által érthető közös nyelv. Egy magyar hímzés, egy régi textilminta bárhol a világon megérint, mert közös kulturális gyökereinket idézi fel – mondta.
A Múltból szőtt jövő cím nem véletlen: a tárlat az idő és a kultúrák párbeszédéről szól. Zoób Kati saját családi örökségéből is merít inspirációt. Régi levelek, kendők, hímzett anyagok őrzik számára a múlt üzeneteit.
- Őrzöm a dédnagymamám kézírását, textiljeit, ruhatöredékeit. Egy ilyen emlék mindig nagyobb boldogságot ad, mint bármilyen üzenet a telefonon – fogalmazott.
A „Múltból szőtt jövő” tehát egy különleges kiállítás mellett egy igazi időutazás is, ahol a textil, a hímzés, a szín és a forma mind arról mesélnek, hogy a múlt szépsége ma is képes élni, lélegezni és ragyogni.
A varázslatos ruhákat felvonultató tárlat közel 1 éven át látogatható az Esterházy-kastély Nyugati szárnyában.