Beruházások

1 órája

Esélyteremtési Fórumon beszélt az agrárminiszter Győrben - fotók

A szegénység nem etnikai színezetű. Esélyről, munkáról, alacsony munkanélküliségről is beszélt Nagy István agrárminiszter szerdán a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Esélyteremtési Fórumon a Győri Bencés Gimnázium Dísztermében.

Kisalföld.hu
Esélyteremtési Fórumon beszélt az agrárminiszter Győrben - fotók

Esélyteremtési Fórumon a Győri Bencés Gimnázium Dísztermében

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Esélyteremtési Fórumon szerdán Győrben Nagy István agrárminiszter felelevenítette, hogy hosszú barátság köti össze a szervezőkkel. Beszélt a hit és a munka fontosságáról. Dicsérte a szervező vármegyei roma önkormányzat munkáját. Hozzátette, az esély csak szorgalmas munkával váltható eredményre. A kormány tesz a magyar vidék erősítéséért, fogalmazott. A vármegyébe az elmúlt években 770 milliárd forintnyi beruházás érkezett, így a munkanélküliség is alacsony. Beszélt a további beruházásokról is, a biztató jövőről, majd a Magyar Falu Program eredményeiről. A program révén a kormány esélyt biztosít, emelte ki, de megvalósításához mindannyian kellünk. Mindenki munkához juthat, összegzett.

Esélyteremtési Fórumon a Győri Bencés Gimnázium Dísztermében
Esélyteremtési Fórumon a Győri Bencés Gimnázium Dísztermében. Középen Nagy István miniszter. Fotó: Csapó Balázs

Esélyteremtési Fórumon a Győri Bencés Gimnázium Dísztermében

Fekete Dávid képviselő, miniszteri biztos, Újváros egykori képviselője köszöntőjében jó szívvel gondolt a városrész roma képviselőivel kialakított kapcsolatára. Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára úgy nyilatkozott: Győr-Moson-Sopron olyan vármegye, mely húzza a többit. A szegénység elleni küzdelmet említve megjegyezte: a magyar cigányság jövőképe a polgárosodási folyamatban van. Kiemelte a cigányság gazdag kultúráját, de a másik végletet is: a szegénységet is, amelyben nem lehet polgárosodni. Így fontos a felzárkóztatás. A szegénység azonban nem etnikai színezetű, tette hozzá. Sorolta végül az elmúlt másfél évtizedben elért eredményeket is, így azt, hogy Európában hazánkban a legmagasabb a romák foglalkoztatási szintje. A roma közösség nagy része szerencsére tudott élni a lehetőségekkel, mondta Sztojka Attila. Az eseményen költő-író, romológus, módszertankutató is felszólalt többek között.

Esélyteremtési Fórum Győrben

Fotók: Csapó Balázs

 

