Pusztított a vihar
34 perce
Életveszélyes - fotókon mutatjuk, hogyan tépázta meg a vihar az Erzsébet-ligeti játszóteret Győrben
Rég nem hullott annyi csapadék mint az elmúlt napokban, a várva várt esőzést azonban vihar is kísérte. A győri Erzsébet-ligeti játszótér nem örült az utóbbinak.
Fotókon, hogyan tépázta meg a vihar a gyerekek egyik kedvenc helyszínét, az Erzsébet-ligeti játszóteret.
Erzsébet-ligeti játszótér
Ahogy az a képen is látszik, rendesen pusztított a vihar, a fák maguk alá temették a játszótér egy részét. Életveszélyessé vált a helyszín. A környékbeli gyerekek biztosan szomorúak mindaddig, amíg újra nem játszhatnak a helyszínen.
