Életveszélyes - fotókon mutatjuk, hogyan tépázta meg a vihar az Erzsébet-ligeti játszóteret Győrben

Fotókon, hogyan tépázta meg a vihar a gyerekek egyik kedvenc helyszínét, az Erzsébet-ligeti játszóteret.

Fotó: Gyurina Zsolt

Erzsébet-ligeti játszótér

Ahogy az a képen is látszik, rendesen pusztított a vihar, a fák maguk alá temették a játszótér egy részét. Életveszélyessé vált a helyszín. A környékbeli gyerekek biztosan szomorúak mindaddig, amíg újra nem játszhatnak a helyszínen.

Beledi Márta olvasónk képei a szörnyű pusztításról: