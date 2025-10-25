október 25., szombat

Pusztított a vihar

2 órája

Életveszélyes - fotókon mutatjuk, hogyan tépázta meg a vihar az Erzsébet-ligeti játszóteret Győrben

Címkék#Erzsébet-liget#játszótér#vihar#fa#életveszélyes

Rég nem hullott annyi csapadék mint az elmúlt napokban, a várva várt esőzést azonban vihar is kísérte. A győri Erzsébet-ligeti játszótér nem örült az utóbbinak.

Kisalföld.hu

Fotókon, hogyan tépázta meg a vihar a gyerekek egyik kedvenc helyszínét, az Erzsébet-ligeti játszóteret.

Nem kímélte a vihar az Erzsébet-ligeti játszóteret.
Nem kímélte a vihar az Erzsébet-ligeti játszóteret. 
Fotó: Gyurina Zsolt

Erzsébet-ligeti játszótér

Ahogy az a képen is látszik, rendesen pusztított a vihar, a fák maguk alá temették a játszótér egy részét. Életveszélyessé vált a helyszín. A környékbeli gyerekek biztosan szomorúak mindaddig, amíg újra nem játszhatnak a helyszínen.

Beledi Márta olvasónk képei a szörnyű pusztításról:

Lecsapott a vihar az Erzsébet-ligeti játszótérre

Fotók: Beledi Márta

 

