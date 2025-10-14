október 14., kedd

Helén névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Erre is készüljön, ha szerdán az M1-esen közlekedik

Címkék#M1#autópálya#M0#munkálatok

Újabb korlátozásokra kell számítani az M1-es autópályán szerda reggeltől. Óvatosan közlekedjen mindenki.

Kisalföld.hu
Erre is készüljön, ha szerdán az M1-esen közlekedik

Újabb helyen kell torlódásra számítani az M1-esen.

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint az M1 bővítéséhez kapcsolódó forgalomtechnikai munkálatok miatt korlátozásra kell számítani október 15-én, szerdán várhatóan 9 órától a főváros felé vezető oldalon. A fent említett időszakban a forgalom csak 1 sávon haladhat az 54-es km-től kezdődően az M0 és Budapest irányába.

Aki a terelés kiépítése után az országhatár felé vezető oldalra átterelt sávban közlekedik, számukra az első elérhető lehajtási lehetősége az M1-M0 csomópont lesz, tehát az 54-es és a 19-es km-ek közötti csomópontok, pihenőhelyek és töltőállomások nem lesznek elérhetőek az átterelt sávból.

Az átterelt sávban műszaki vagy bármilyen probléma esetén a 2 kilométerenként kialakított vészhelyzeti leállóöblöket használhatják.

A munkavégzés ideje alatt megnövekedett menetidőre és torlódásra kell számítani!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu