1 órája
Erre is készüljön, ha szerdán az M1-esen közlekedik
Újabb korlátozásokra kell számítani az M1-es autópályán szerda reggeltől. Óvatosan közlekedjen mindenki.
Újabb helyen kell torlódásra számítani az M1-esen.
Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint az M1 bővítéséhez kapcsolódó forgalomtechnikai munkálatok miatt korlátozásra kell számítani október 15-én, szerdán várhatóan 9 órától a főváros felé vezető oldalon. A fent említett időszakban a forgalom csak 1 sávon haladhat az 54-es km-től kezdődően az M0 és Budapest irányába.
Aki a terelés kiépítése után az országhatár felé vezető oldalra átterelt sávban közlekedik, számukra az első elérhető lehajtási lehetősége az M1-M0 csomópont lesz, tehát az 54-es és a 19-es km-ek közötti csomópontok, pihenőhelyek és töltőállomások nem lesznek elérhetőek az átterelt sávból.
Az átterelt sávban műszaki vagy bármilyen probléma esetén a 2 kilométerenként kialakított vészhelyzeti leállóöblöket használhatják.
A munkavégzés ideje alatt megnövekedett menetidőre és torlódásra kell számítani!