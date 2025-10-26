43 perce
Igazi ritkaságok az 57. Nemzetközi Érmegyűjtő Találkozón Győrben
Érme ritkaságok, régi képeslapok és értékes kitüntetés. Az 57. Nemzetközi Érmegyűjtő Találkozón több mint 150 asztalnál vásárolhattak, cserélhettek vagy kérhettek tanácsot a látogatók.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is rengeteg gyűjtő látogatott el a győri Nemzetközi Érmegyűjtő Találkozóra. Magyarország minden tájáról érkeztek vendégek, sőt Bécsből és Szlovákiából is.
Érmegyűjtő találkozó
Évente kétszer rendeznek Győrben érmegyűjtő találkozót, ami az ország egyik legnagyobb ilyen rendezvénye. Idén 160-170 asztalon sorakoztak a ritka érmék, kitüntetések és képeslapok. Volt, aki egy-egy konkrét darabot keresett mások tematikus gyűjteményükbe passzoló érméket válogattak. Emellett arra is volt lehetőség, hogy a látogatók a gyűjtéshez szükséges kellékeket, tárolókat szerezzenek be, vagy tanácsot kérjenek a rutinosabb gyűjtőktől, akik közül van, aki több mint 50 éve formálja gyűjteményét.
– A Győri klubnak jelenleg 35 tagja van és vannak pártolói tagjaink is. Hetente egyszer találkozunk a Rómerban. Van aki mindenféle érmét gyűjt, mások csak magyar vagy európai érméket, vagy egyéb tematikát. A gyűjteményekben lévő legrégebbi érmék a római kórból származnak – mondta el Németh Vilmos a győri klub titkára.
Hatvan év gyűjteménye
A korábbi évekhez hasonlóan most is a Veres iskola adott otthont a találkozónak. Hajdu Béla Szegedről érkezett az eseményre. 12 éves kora óta a gyűjtés a szenvedélye, amely a narancsok díszes csomagolásával és a zsilettpengék tasakjával kezdődött, majd bélyeggyűjtéssel folytatódott, amihez idővel édesapja is csatlakozott.
– Idővel rájöttem, hogy az érmegyűjtés közelebb áll hozzám. A bélyegeket csipesszel kell megfogni én azonban szeretem a kezemben érezni az érme súlyát, a plasztikák érintését, különösen az ékszertűzzománcos jelvényeket. Néhány érmét híres tervezők készítettek, és események kapcsán is adnak ki emlékérméket, kifejezetten gyűjtői célra. Ilyenek például az olimpiai jelvények, ezekből nekem is van néhány ritka darab.
Hajdu Béla elmesélte, hogy 26 éven keresztül volt a szegedi érmegyűjtő csoport ügyvezető titkára. Több tanulmányt is írt, például a Trianon előtti tűzoltó érmékről és foglalkozott a kutyabárcákkal is. Utóbbiak kis fém jelvények amelyeket régen a kutya nyakörvre erősítettek, ebből lehetett tudni, hogy a tulajdonos megfizette e az állat után járó adót, valamint gondoskodott e a kötelező oltások beadásáról.
Hajdu Béla most 60 év gyűjtésének keres új tulajdonosokat, akik ugyanúgy megbecsülik majd a ritkaságokat, mint ő.
– A minőség nagyon fontos, a kitüntetéseknél a jó állapot akár többszörösére is emelheti az árat. Az érméknél is fontos a minőség, sőt a ritka évszámok is tovább emelhetik az értéket.
Képeslap és bélyeggyűjtés
Az érmék mellett gyönyörű képeslapok közt is lehetett válogatni a Nemzetközi Érmegyűjtő Találkozó asztalain, több olyan is volt amelyek a régi Győrt vagy Győr-Moson-Sopron egyes helyeit ábrázolták. Sinkó Attila a Sinkó Bélyeg Galéria tulajdonos minden találkozón részt vesz. A galéria nemzetközi árveréseket is szokott rendezni, ahol igazi ritkaságok is kalapács alá kerülnek.
– Postatörténettel foglalkozunk, amibe a képeslap és a bélyeg is bele tartozik, főleg a 1945 előtti bélyegek a keresettek. Sajnos jelenleg kissé hanyatlik a gyűjtés, mert a fiatalok közül kevesebben érdeklődnek. A bélyeggyűjtés mint hobbi népszerűsége nagyon hullámzó volt az elmúlt évtizedekben.
A 80 években volt egy komoly felfutása, akkor mint egy 400 ezer magyar bélyeggyűjtő volt, majd hirtelen egyik évről a másikra a számuk megugrott 600 ezerre.
Ekkor jelentős bélyeggyártás kezdődött, hogy kiszolgálják az igényeket, de ez csak egy egyszeri megugrás volt, a következő években pedig erősen hullámzott a bélyeggyűjtők száma. A rendszerváltás után csökkenni kezdett a mennyiség és 91 után megint kezdtek megélénkülni a kereslet.
Igazi ritkaságok az 57. Nemzetközi Érmegyűjtő találkozón GyőrbenFotók: Molcsányi Máté