1 órája
Erkélyek, udvarok, teraszok: elismerték a legszebb portákat Győrben, mutatjuk a díjazottakat - Képgaléria
A Virágos Városunk Győr környezetszépítő verseny győzteseit hirdették ki kedden a győri városháza dísztermében. Az eseményen elhangzott, nagyon népszerű a Virágos Városunk Győr kezdeményezés, idén is rengetegen jelentkeztek a felhívásra.
Épül-szépül Győrünk. A Virágos Városunk Győr helyi környezetszépítő verseny ünnepélyes eredményhirdetésén kedden elhangzott, hogy Győr zöldfelület fejlesztési programot folytat. A verseny célja az igényes környezet bemutatása. Kósa Roland alpolgármester köszöntőjében elmondta, a szép környezet boldogsággal tölt el mindenkit, jót tesz a közérzetnek. Fontos, hogy a városokból ne szorítsuk ki az eredeti természeti környezetet. Kósa Roland egyben megköszönte a jelenlévőknek a munkáját. Mint mondta, mindenki nyertes, hiszen a pályázók kertjei gyönyörűek.
Virágos Városunk Győr helyi környezetszépítő verseny eredményhirdetése
Az eredményhirdetésen kiderült, hogy idén
- családi ház kategóriában az első helyezett Egervári Lászlóné (Nektár utca 21.) lett, a második Miléder-Horváth Adrienn (Őszirózsa utca 18), a harmadik Sziklási Ferenc (Esztergető utca 11/b)
- Társasház, lakásszövetkezeti lakótömb kategóriában az első a Lovas utca 2-6 lett, a második a Virágpiac tér 5., a harmadik a Zrínyi utca 42 lett.
- Erkély kategóriában az élen Szeredi Imréné végzett Stiptics Ilona előtt, a harmadik Heinrich József lett.
- Az üzletek teraszai kategóriában nyert a Szegedi Halászcsárda, második a Nosztalgia Söröző lett (csak két díjazott volt).
Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:
Erkélyek, udvarok, teraszok: díjazták a legszebb portákat GyőrbenFotók: Csapó Balázs
A nyertesek kertészeti eszközök és anyagok vásárlására jogosító pénzjutalmat, oklevelet és a győzelmet hirdető táblácskát vihettek haza.
Két díjazott véleménye
Az eredményhirdetésen az egyik díjazott, Takács Rezsőné lapunknak elmondta, hogy férjével tíz éve költözött győrszentiváni családi házába. Mint elmondta, minden nap kell foglalkozniuk a kerttel, amelyre nagyon büszkék. Évelők, egynyáriak egyaránt vannak benne. Tavaly a második helyezést érte el. Társasházi kategóriában Németh Sándor nyert Váczi Katalinnal együtt, a Lovas utca 2-6 alatt társasházzal. Németh Sándor kifejtette, hogy 300 négyzetméteres kertet ápolnak 2-3-an rendszeresen. A mostani feladat a téli ültetés, illetve hamarosan jön a lombhullás.