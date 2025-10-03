Erdők Hete program a Batthyány parkban: így találkoztak a gyerekek az erdő világával

Az Erdők Hete programsorozatot minden évben megrendezik 1997 óta. Célja, hogy a Magyarország területének egyötödét borító erdőállomány páratlan gazdagságát, közjóléti és a nemzeti vagyonban betöltött szerepét megismertesse a szélesebb nagyközönséggel. Pénteken 16 győri általános iskola mintegy 400 diákja (a másodiktól a hatodik osztályig) vett részt az Erdők Hete programban.

Erdők Hete program a Batthyány parkban - így ismerkedtek a gyermekek Győrben az erdőkkel.

Fotó: Molcsányi Máté

Lampert Bálint egyetemi adjunktus lapunknak elmondta, hogy az Apáczai karon az alkalmazott pedagógiai tantárgy keretében a hallgatóknak félévi gyakorlati feladat volt a pénteki programok megszervezése. Fontos cél volt a az általános iskolások környezeti szemléletformálása. A tanulók 16 állomáson ismerkedhettek meg a növények világával. Az állomásokon apáczai karos hallgatók várták a gyermekeket, akik láthatóan jól szórakoztak a park fájai alatt. Libor Mária, a ravaszdi erdei iskola vezetője szervező elmondta, hogy az Erdők Hete alkalmából a gyerekeket az erdőkkel ismertették meg. Az egyes állomásokon az erdők fontosságával kapcsolatos feladatokon lehetett részt venni tehát, megismerhették például a túrázás szabályait, tanulhattak a madarakról, vagy éppen a klímaváltozáshoz kapcsolódóan a talajokról játékos formában. Volt, ahol növények termését lehetett gyűjteni, máshol fásszárú vagy bokros növényeket kellett felismerni, megint másutt játékos gyakorlatok voltak.

