1 órája
Erdők Hete program a Batthyány parkban: így találkoztak a gyerekek az erdő világával
A győri általános iskolák tanulói a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán-és Társadalomtudományi Karával közösen szervezett Erdők Hete programján vehettek részt pénteken a Batthyány téren. Az Erdők Hete foglalkozásokon játékos módszerekkel ismerkedhettek a gyermekek az erdő élővilágával.
Fotó: Molcsányi Máté
Az Erdők Hete programsorozatot minden évben megrendezik 1997 óta. Célja, hogy a Magyarország területének egyötödét borító erdőállomány páratlan gazdagságát, közjóléti és a nemzeti vagyonban betöltött szerepét megismertesse a szélesebb nagyközönséggel. Pénteken 16 győri általános iskola mintegy 400 diákja (a másodiktól a hatodik osztályig) vett részt az Erdők Hete programban.
Erdők Hete program a Batthyány parkban
Lampert Bálint egyetemi adjunktus lapunknak elmondta, hogy az Apáczai karon az alkalmazott pedagógiai tantárgy keretében a hallgatóknak félévi gyakorlati feladat volt a pénteki programok megszervezése. Fontos cél volt a az általános iskolások környezeti szemléletformálása. A tanulók 16 állomáson ismerkedhettek meg a növények világával. Az állomásokon apáczai karos hallgatók várták a gyermekeket, akik láthatóan jól szórakoztak a park fájai alatt. Libor Mária, a ravaszdi erdei iskola vezetője szervező elmondta, hogy az Erdők Hete alkalmából a gyerekeket az erdőkkel ismertették meg. Az egyes állomásokon az erdők fontosságával kapcsolatos feladatokon lehetett részt venni tehát, megismerhették például a túrázás szabályait, tanulhattak a madarakról, vagy éppen a klímaváltozáshoz kapcsolódóan a talajokról játékos formában. Volt, ahol növények termését lehetett gyűjteni, máshol fásszárú vagy bokros növényeket kellett felismerni, megint másutt játékos gyakorlatok voltak.
Tekintse meg az eseményen készült képgalériánkat:
Erdők Hete program a Batthyány parkbanFotók: Molcsányi Máté
Az Országos Erdészeti Egyesület az állami és a magán erdőgazdaságok részvételével, valamint az Agrárminisztérium szakmai támogatásával rendezi az erdészeti erdei iskolák programkínálatára épülő Erdők hete rendezvénysorozatot. Az egész társadalmat megszólító programok hagyományosan az év negyvenedik hetén, idén október 4. és október 10. között várják az érdeklődőket. A hét során országszerte szervezett mintegy száz különböző terepi erdei program, vezetett túra, erdőpedagógiai foglalkozás mindenütt erdész szakemberek részvételével zajlik, akik megismertetik a résztvevőket azzal a fenntartható gazdálkodási modellel, amit a magyar erdőgazdálkodásban hagyományosan alkalmaznak. A programok megtekinthetők a https://erdokhete.hu oldalon.