1 órája
A jövő erdői okos robotokkal – új kutatás-fejlesztési együttműködés a Soproni Egyetemmel
Erdészeti robotok fejlesztésére kötött megállapodást a Soproni Egyetem és a SatiNav Robotics. A most induló együttműködés célja olyan autonóm, önálló munkavégzésre képes erdészeti robotok fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az erdészeti munkafolyamatok automatizálásához és korszerűsítéséhez. Az új technológiák a hagyományos élőmunka-terhelés csökkentését, valamint a fenntartható és modern erdőgazdálkodás kialakítását szolgálják.
Fiatal kutatókból álló társaságunk egy nemzetközi szinten is kuriózumnak számító vizuális navigációs modellt fejleszt, melynek segítségével erdészeti robotjaink nehezített körülmények között, erdővel, aljnövényzettel borított területeken is könnyen fognak tájékozódni – mondta el Czimber Márk, a SatiNav Robotics ügyvezetője.
Erdészeti robotok segítik a munkát
A Soproni Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás értelmében most úgynevezett moduláris robotokon dolgoznak. Ezek különálló, cserélhető egységekből (modulokból) épülnek majd fel, amelyeket könnyen le lehet választani és kicserélni az erdészeti feladatnak megfelelően. Ez a kialakítás rugalmasságot, testreszabhatóságot és könnyű bővíthetőséget tesz lehetővé. Az ilyen eszközök kifejlesztését a fenntartható technológiák iránti növekvő társadalmi és gazdasági igény, valamint az éghajlatváltozás és a környezeti erózió által támasztott kihívások teszik szükségessé napjainkban.
- A Soproni Egyetemen olyan kutatói közösség dolgozik, amely kiemelkedő szakértelemmel és korszerű infrastruktúrával rendelkezik a dróntechnológia, a távérzékelés és a digitális erdőgazdálkodás területén. Ezek a kompetenciák alapvetőek ahhoz, hogy az együttműködés keretében megvalósuló kutatás-fejlesztési projekt valóban sikeres legyen. Egyetemünk kutatási kapacitásai és a munkatársak szakmai felkészültsége biztosítják, hogy az erdészeti robotikai fejlesztés nemzetközi szinten is mérhető tudományos és piaci eredményeket hozzon.” – hangsúlyozta Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora, az együttműködés aláírásakor.
Hazai szinten a Soproni Egyetem - Magyarország Zöld Egyeteme - meghatározó szereplője a kutatás-fejlesztésnek. Az intézmény és a robotikai cég közös célja olyan új funkciókkal rendelkező erdészeti robotok kifejlesztése, amelyek képesek innovatív szolgáltatásokat nyújtani hazai és nemzetközi erdőgazdálkodási szereplők számára. A SatiNav Robotics Kft. fejlesztési portfóliója olyan innováció, amely a hardver- és szoftverfejlesztés területén egyaránt egyedülálló megoldásokat kínál.
A fejlesztésünk alapját saját tervezésű, moduláris robot-platformok adják. Ezek lényege, hogy különböző egységekkel – úgynevezett modulokkal – egészíthetők ki. Ehhez egy egyedileg kialakított, szabványos csatlakozórendszert fejlesztettünk, így a robotokat gyorsan a konkrét feladathoz lehet igazítani, legyen szó terepi mérésekről, adatgyűjtésről vagy akár precíziós feladatkörökről. A szoftveres háttérünk ugyancsak egyedi: egy nemzetközileg is újszerű, vizuális navigációs alapmodellre épül, amelyet saját fejlesztésű neurális térképezési eljárással egészítettünk ki. Ennek köszönhetően a robotjaink képesek lesznek önállóan tájékozódni és dolgozni akár bonyolult, változó környezetekben is. Potenciálisan bárhol!” – mondta el Czimber Márk, a SatiNav Robotics Kft. ügyvezetője.
A Soproni Egyetem kutatói és a SatiNav Robotics fiatal mérnökei egyetértettek és aláírásukkal meg is erősítették szándékukat: a kutatás-fejlesztési tevékenységet egymás erőforrásait és kompetenciáit kiegészítve, szoros együttműködésben valósítják meg, ezzel közösen járulva hozzá az erdészeti robotika jövőjének alakításához.”