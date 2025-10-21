A jövő erdői okos robotokkal – új kutatás-fejlesztési együttműködés a Soproni Egyetemmel

Fiatal kutatókból álló társaságunk egy nemzetközi szinten is kuriózumnak számító vizuális navigációs modellt fejleszt, melynek segítségével erdészeti robotjaink nehezített körülmények között, erdővel, aljnövényzettel borított területeken is könnyen fognak tájékozódni – mondta el Czimber Márk, a SatiNav Robotics ügyvezetője.

Az együttműködés keretében úgynevezett moduláris, erdészeti robotokon dolgoznak. Képünkön Czimber Márk és prof. Dr. Fábián Attila.

Fotó: SOE

Erdészeti robotok segítik a munkát

A Soproni Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás értelmében most úgynevezett moduláris robotokon dolgoznak. Ezek különálló, cserélhető egységekből (modulokból) épülnek majd fel, amelyeket könnyen le lehet választani és kicserélni az erdészeti feladatnak megfelelően. Ez a kialakítás rugalmasságot, testreszabhatóságot és könnyű bővíthetőséget tesz lehetővé. Az ilyen eszközök kifejlesztését a fenntartható technológiák iránti növekvő társadalmi és gazdasági igény, valamint az éghajlatváltozás és a környezeti erózió által támasztott kihívások teszik szükségessé napjainkban.

Fotó: SOE

- A Soproni Egyetemen olyan kutatói közösség dolgozik, amely kiemelkedő szakértelemmel és korszerű infrastruktúrával rendelkezik a dróntechnológia, a távérzékelés és a digitális erdőgazdálkodás területén. Ezek a kompetenciák alapvetőek ahhoz, hogy az együttműködés keretében megvalósuló kutatás-fejlesztési projekt valóban sikeres legyen. Egyetemünk kutatási kapacitásai és a munkatársak szakmai felkészültsége biztosítják, hogy az erdészeti robotikai fejlesztés nemzetközi szinten is mérhető tudományos és piaci eredményeket hozzon.” – hangsúlyozta Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora, az együttműködés aláírásakor.

Hazai szinten a Soproni Egyetem - Magyarország Zöld Egyeteme - meghatározó szereplője a kutatás-fejlesztésnek. Az intézmény és a robotikai cég közös célja olyan új funkciókkal rendelkező erdészeti robotok kifejlesztése, amelyek képesek innovatív szolgáltatásokat nyújtani hazai és nemzetközi erdőgazdálkodási szereplők számára. A SatiNav Robotics Kft. fejlesztési portfóliója olyan innováció, amely a hardver- és szoftverfejlesztés területén egyaránt egyedülálló megoldásokat kínál.