Többmilliós beruházás az erdők szolgálatában, modern eszközök a soproni oktatásért - fotók, videó

A beruházás a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft. és a Roth Gyula Erdészeti Technikum együttműködésében valósult meg. A rendezvény vadászkürt-bemutatóval kezdődött, amely méltó módon idézte meg az erdő szellemét.

Erdészeti eszközöket adtak át Sopronban. Fotó: Rombai Peter

Erdészeti eszközök az oktatás szolgálatában

Dr. Sándor Gyula, a TAEG Zrt. vezérigazgatója kiemelte:

- Köszönettel tartozunk az Agrárminisztériumnak, a magyar kormánynak és minden közreműködőnek, akik lehetővé tették a legmodernebb erdészeti gépek beszerzését. Ezek az eszközök nemcsak a gazdálkodás hatékonyságát növelik, hanem az oktatás gyakorlati szemléletét is erősítik. Hozzátette: a beruházás újabb lépés a korszerű, tudásalapú és fenntartható erdőgazdálkodás irányába.