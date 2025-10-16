2 órája
Többmilliós beruházás az erdők szolgálatában, modern eszközök a soproni oktatásért - fotók, videó
Ünnepélyes eseménynek adott otthont csütörtökön a soproni Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont, ahol modern eszközöket adtak át az erdészeti oktatás és a gyakorlati képzés fejlesztésére.
A beruházás a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft. és a Roth Gyula Erdészeti Technikum együttműködésében valósult meg. A rendezvény vadászkürt-bemutatóval kezdődött, amely méltó módon idézte meg az erdő szellemét.
Erdészeti eszközök az oktatás szolgálatában
Dr. Sándor Gyula, a TAEG Zrt. vezérigazgatója kiemelte:
- Köszönettel tartozunk az Agrárminisztériumnak, a magyar kormánynak és minden közreműködőnek, akik lehetővé tették a legmodernebb erdészeti gépek beszerzését. Ezek az eszközök nemcsak a gazdálkodás hatékonyságát növelik, hanem az oktatás gyakorlati szemléletét is erősítik. Hozzátette: a beruházás újabb lépés a korszerű, tudásalapú és fenntartható erdőgazdálkodás irányába.
Modern eszközökkel bővült az erdészeti oktatás SopronbanFotók: Rombai Péter
Barcza Attila országgyűlési képviselő Sopron és térsége nevében köszöntötte a jelenlévőket, rámutatva, a kormány mind hazai, mind uniós forrásokból erő fölött támogatja az agrárszektort, és mindent megtesz a magyar agrárium érdekeinek védelméért. Kiemelte, hogy Sopron oktatási intézményei az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen mentek keresztül, így a diákok a legmodernebb technológiákat sajátíthatják el.
A projekt részleteit Pap László, az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette.
- Tizenöt milliárd forintos keretösszegű pályázatból 1 milliárd forintot fordítottunk erdészeti fejlesztésekre, mellyel célunk az oktatás és a gépesítettség korszerűsítése volt. Ezek azok az eszközök, amelyek a modern erdőfenntartás, erdőkezelés alapjait szolgálják.
Ábrahám István, a TAEG Zrt. vezérigazgató-helyettese a projekt egyik legfontosabb eredményét emelte ki.
- A traktorharveszter koncepció a skandináv gyakorlat mintájára készült, és Magyarországon úttörő fejlesztésnek számít. A gép néhány órán belül átalakítható mezőgazdasági vagy erdészeti munkára, RTK-navigációs rendszere pedig precíziós erdőgazdálkodást tesz lehetővé. Megtörtént 750 millió forint értékű eszközbeszerzés, a program pedig 1400 órányi előadást és 350 bemutatóüzemi rendezvényt foglal magában.
Az esemény zárásaként Zambó Péter, az Agrárminisztérium Erdőkért és földügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta:
- Ez az együttműködés az oktatás, az erdőgazdálkodás és az innováció metszéspontjában jött létre, és bizonyítja az Erdészeti Ágazati Tudásközpont létjogosultságát. Elmondta, hogy az ország számos pontján zajlanak hasonló fejlesztések, melyek a korszerű, gyakorlatorientált erdészeti oktatást és továbbképzést segítik.
Nem elég technikailag jól felkészültnek lenni, a jövő erdőgazdálkodásához érzékenységre, rugalmasságra, tudásra és együttműködésre van szükség. Elindultunk egy úton, amelyen tovább kell haladnunk, hogy a megszerzett tudás hosszú távon szolgálja a térséget és Magyarország erdeinek fenntartható jövőjét.
Az ünnepség szalagátvágással és drónbemutatóval zárult, méltóképpen jelezve az erdészet és az oktatás jövőbe mutató összefonódását.