Különleges vendégek érkeztek a népfőiskolára, közösségépítő napokat tartottak Agyagosszergényben

A héten a népfőiskola a szamosújvári Téka Alapítvány képviselőit, köztük negyven diákot és öt pedagógust, valamint alapítványi munkatársakat lát vendégül.

A szamosújvári Téka Alapítvány képviselői látogattak a népfőiskolára. Fotó: Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény

A találkozás célja a határon túli magyar közösségek kapcsolatainak erősítése, a közös értékek és hagyományok megőrzése. A program első napján a vendégek megismerkedtek a Népfőiskola működésével és tevékenységeivel, betekintést nyerve az intézmény mindennapi életébe és küldetésébe. A délelőtti ismerkedést követően „Őszi mezőségi folklór délután” címmel közös rendezvényre került sor, ahol kézműves foglalkozások, népdalok tanítása és ünnepi gálaműsor tette teljessé a napot. A hangulatot a közös éneklés, a hagyományőrző produkciók és a baráti beszélgetések fokozták.

Mezőségi hangulat töltötte meg a Népfőiskolát. Fotó: Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény

A program második napján a vendégek Sopron nevezetességeit ismerhették meg egy interaktív városi séta során. A „leghűségesebb város” történelmi belvárosában Taschner Tamás vezetésével fedezték fel a barokk utcák, terek és műemlékek világát. A séta nemcsak élményt, hanem tanulságos betekintést is nyújtott a város múltjába és kulturális örökségébe.