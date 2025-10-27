Elismerés
2 órája
Energiatudatos iskola lett a győri intézmény
A Virtuális Erőmű Program keretében meghirdetett sikeres pályázatuknak köszönhetően a Győri SZC Deák F. Két Tanítási Nyelvű Közg. Technikum igazgatónője, Kovácsné Zimborás Ágnes meghívást kapott az ünnepélyes Díjátadó Gálára.
Az ünnepség helyszíne a gyönyörű Parlament volt, ahova meghívást kaptak az energiatudatos cégek, önkormányzatok, vármegyék, intézmények képviselői. A Deák-iskola jogosult a védjegy használatára, és viselhetik az Energiatudatos iskola címet.
