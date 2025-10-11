2x2 - avagy útszakasz az Elvis Parktól a Győr tábláig

Van az útszakasz az Elvis Parktól a Győr tábláig az 1-es főúton. Járok rajta közel 35 éve, hol anyámék vittek a Wartburggal, hol évtizedekig a busz, az utóbbi időben saját autó. Nem egy tetemes szakasz, le se mértem hosszra sosem, hogy mennyi lehet. Kolléganőmnek, aki maratonokat fut, talán 10 perc, ha a végén sprintel. Volt egy kollégám, hazafelé ment Abdára, mindig leelőzte a kocsisort a kerékpárjával. Egyszer a buszsofőr megállt a kereszteződésben 50 utassal a háta mögött, és nem hajtott rá a 85-ösre, mert elromlott a lámpa. Álltunk, amíg a rendőrök nem jöttek irányítani. Mostanában, amikor lehajtok reggel fél 8-kor az M85-ösről, a Győri Városi Bíróságig nagyjából 20–25 perc.

Így dugul be reggelente az Elvis Park és Győr között az 1-es főút valamint áll a kocsisor a 85-ös főúton is

S itt a mondandóm végére is értem: kérem, hogy az Elvis Park (vagy hívják napjainkban bárhogy) és a Győr tábla közötti szakasz legyen kétszer kétsávos!

Indoklás: az útszakasz fontos közlekedési folyosó, beesik a forgalom reggel a 85-ösről, az M85-ösröl és Abda felől az 1-es főútról Győrbe. A délután hasonló, csak az autók távolodnak a vármegyeszékhelytől. Mindkét időszakban egy rettentő jó autómúzeum tárul elém, hiszen lépésben haladunk, megbámulom az autócsodákat. Az út mellett egyre szaporodnak az üzemek, üzletek, shopok, még dohánybolt is települt. A szakasz 60-as táblát is kapott, a Radnóti-szobornál már legalább 70. A költő megmondani se tudja, hány balesetet látott, főleg, mielőtt megtiltották a balra kanyarodást a Nép utca felé. Előzni csak a vakmerők mernek a szakaszon, s azért akad bátor autós.

A 2x2 sávos bővítés nem luxus, hanem józan válasz lenne egy túlterhelt infrastruktúrára. Két sávval több nemcsak gyorsabb közlekedést jelent, hanem nyugodtabb reggeleket, kiszámíthatóbb szállítást, sima délutáni hazajutást.