1 órája
Folytatódik a kutatás Győrben az eltűnt férfi után
Hármas fokozatú riasztás érkezett a győri Eltűnt Prospectíve Kutató Mentőkutyás Szolgálathoz. Az eltűnt személy egy 51 éves férfi.
Egy 51 éves férfit keresnek nagy erőkkel Győrben. A győri Eltűnt Prospective csapata tegnap éjszakába nyúlóan kereste az eltűnt férfit. Hármas fokozatú riasztásról van, szó tehát az eltűnt személy élete is veszélybe kerülhet, ha nem találják meg minél hamarabb.
Eltűnt személy: folytatódik a kutatás
Tegnap délután érkezett a megkeresés a Eltűnt Prospective Kutató Mentőkutyás Szolgálat csapathoz, akik már több győri és Győr környéki eltűnt személy felkutatásában vettek részt, hogy egy 51 éves férfi a tervezett időpontban nem tért haza lakóhelyére, hollétéről nem tudnak. A csapat öt fővel azonnal megkezdte a kutatást.
– Azonnal elkezdtük a profilozást, a közösségi média segítségével megkerestük a férfi rokonait, barátait és ismerőseit, hogy meg tudjuk merre szokott járni, milyen helyeket keres fel gyakran. A keresés folyamán sikerült a területet Adyvárosra szűkítenünk. Az eltűnt személy Mórichidához és Csornához is köthető, de reménykedünk abban, hogy nem hagyta el a várost. tegnap késő éjszakáig kerestük, és ma folytatjuk a felkutatást remélve, hogy megkerül – mondta el Forrás Eszter a Prospective Kutató Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány vezetője.
Az említett városrész és falvak mellett még vidéki autóbusz pályaudvarnál, a vasútállomáson és a belvárosban is érdemes fokozottan figyelni. A keresők arra kérik a lakosokat, hogy ha valaki látja az eltűnt férfit vagy tudja hol tartózkodik hívja a 112-t.
Az eltűnt személy fényképét és adatait a rendőrség oldalán tekinthetik meg.