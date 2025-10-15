Folytatódik a kutatás Győrben az eltűnt férfi után

Egy 51 éves férfit keresnek nagy erőkkel Győrben. A győri Eltűnt Prospective csapata tegnap éjszakába nyúlóan kereste az eltűnt férfit. Hármas fokozatú riasztásról van, szó tehát az eltűnt személy élete is veszélybe kerülhet, ha nem találják meg minél hamarabb.

A civil eltűnt személy keresőkhöz tegnap délután érkezett a hívás és késő éjszakáig keresték Győr utcáin az eltűnt férfit.

Forrás: Eltűnt Prospectíve Facebook

Eltűnt személy: folytatódik a kutatás

Tegnap délután érkezett a megkeresés a Eltűnt Prospective Kutató Mentőkutyás Szolgálat csapathoz, akik már több győri és Győr környéki eltűnt személy felkutatásában vettek részt, hogy egy 51 éves férfi a tervezett időpontban nem tért haza lakóhelyére, hollétéről nem tudnak. A csapat öt fővel azonnal megkezdte a kutatást.

– Azonnal elkezdtük a profilozást, a közösségi média segítségével megkerestük a férfi rokonait, barátait és ismerőseit, hogy meg tudjuk merre szokott járni, milyen helyeket keres fel gyakran. A keresés folyamán sikerült a területet Adyvárosra szűkítenünk. Az eltűnt személy Mórichidához és Csornához is köthető, de reménykedünk abban, hogy nem hagyta el a várost. tegnap késő éjszakáig kerestük, és ma folytatjuk a felkutatást remélve, hogy megkerül – mondta el Forrás Eszter a Prospective Kutató Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány vezetője.