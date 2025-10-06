Búcsú
1 órája
Eltemették Esterházy II. Antalt
A Galánthai herceget, Esterházy II. Antalt méltóságteljes keretek között temették el.
Fotó: Griechisch Tamás
Esterházy II. Antal öröksége tovább él, amit a kastély, a város és a közösség értékként őriz. Az Eszterháza Központ munkatársai díszsorfallal búcsúztatták Őfőméltóságát - írta közösségi oldalán az Esterházy-kastély Fertőd.
