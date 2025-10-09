október 9., csütörtök

Előadások, játékok és kávéházi hangulat a Balfi úti Idősek Otthonában

Az Idősek Világnapja alkalmából a Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési kiemelt főelőadója, Cservenák Helga r. őrnagy látogatott el a Soproni Szociális Intézmény Balfi úti Idősek Otthonába.

Kisalföld.hu

Október 1-jén a nyugdíjas lakók szeretettel fogadták a vendéget, aki a bűnmegelőzés és a vagyonvédelem fontosságáról tartott előadást. Az őrnagy hangsúlyozta: a megelőzés mindig kifizetődőbb, mint a bekövetkezett károk helyreállítása. A résztvevők egyetértettek abban, hogy kiemelten fontos az értéktárgyak biztonságára ügyelni, valamint az online térben is körültekintően és tudatosan jelen lenni. Az előadás egyik központi üzenete volt, hogy személyes adataink védelme napjainkban elengedhetetlen.

Nagy örömmel várták a lakók az Idősek Világnapja alkalmából rendezett programokat.
Fotó: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A program második részében a résztvevőket szellemi vetélkedő és ügyességi játékok várták. Különösen nagy sikert aratott a Logisztori elnevezésű játék, amelynek megfejtését a csapatok mindössze hat perc alatt kitalálták.

Az esemény rávilágított arra, hogy mennyire fontos a szellemi frissesség és éberség megőrzése még idős korban is, hiszen a közös játék és gondolkodás nemcsak szórakoztató, hanem erősíti a közösséget és karban tartja az elmét. A szervezők által teremtett kávéházi hangulat – sokféle süteménnyel és kávéval - tovább emelte a jókedvet és hozzájárult a barátságos légkörhöz - írta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Előadások, játékok és kávéházi hangulat a Balfi úti Idősek Otthonában

Fotók: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság

 

