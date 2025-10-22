Elismeréseket kaptak Győr-Moson-Sopron tűzoltói

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából, Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Szeitz Zoltán c. tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

A főigazgatóság központi ünnepségén a Himnuszt követően Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott beszédet. „Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetünk történelmének egyik kiemelkedő eseménye, sokak szerint csodája volt.” Mint fogalmazott, ’56 hősei, Nagy Imre, a pesti srácok, a vidéki értelmiségiek, a munkás- és parasztemberek nem az országért, hanem sokkal többért, a hazáért, az otthonokért, egy jobb életért, a szabadságért és a függetlenségért, valójában értünk és gyermekeinkért, a mi jobb jövőnkért küzdöttek, adták életüket. „Ezért is kötelességünk, hogy így két emberöltő távlatából se felejtsük el az 56-os eseményeket, és nekünk, a szabad Magyarország polgárainak nagy gonddal és tiszta lélekkel kell őrködnünk nemzeti létünk méltósága és biztonsága fölött” – emelte ki. A tábornok hangsúlyozta: október huszonharmadika magába sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott, és amit magának követelt. Úgy fogalmazott, ez a nap az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet.

A beszédet a Katasztrófavédelem Központi Zenekara kvintettjének ünnepi műsora követte, majd dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató elismeréseket adott át az állomány legkiválóbb tagjainak.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából:

A főigazgató Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Szabó Marcell tűzoltó őrmestert, a Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltóját. Marcell szabadnapján észlelte, hogy az út menti árokból egy eszméletlen férfit húznak ki. Azonnal megállt és az életjeleket nem adó sérülthöz sietett. A mentőszolgálat kiérkezése előtt megkezdte az újraélesztését, közben telefonon folyamatosan tartotta a kapcsolatot a diszpécserszolgálattal. Az időközben kiérkező mentőszolgálat szakemberei folytatták a sérült állapotának stabilizálását, majd kórházba szállították őt.

A főigazgató Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Kobl Péter tűzoltó őrmestert, a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét. Péter szabadnapján otthonról észlelte, hogy a közelben fekete füst szállt fel. Azonnal a helyszínre sietett, mint kiderült, egy családi ház melléképülete teljes terjedelmében égett, a tűz már a lakóházat is veszélyeztette. Értesítette a híradóügyeletet, majd a beavatkozó egység kiérkezéséig elzárta a közműveket, és meggyőződött arról, hogy a lakóházban senki nem tartózkodik. Az udvaron lévő kerti locsolótömlővel oltani kezdte a melléképületet, ezzel megakadályozva, hogy a tűz átterjedjen a családi házra.

Az ünnepséget a Szózat hangjai zárták - írta a Katasztrófavédelem.