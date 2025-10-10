október 10., péntek

Hokstok Imre díszpolgár

Testvértelepülési elismerés

Királyrév önkormányzata díszpolgári címet adományozott Hokstok Imrének, Győrsövényház polgármesterének, amellyel a két település közötti testvérkapcsolat ápolásában, valamint a közösségek közötti együttműködés erősítésében végzett munkáját ismerte el. A kitüntetést Agócs Gergely, a felvidéki falu polgármestere adta át október 4-én, a helyi Alma- és Kacsa Fesztivál keretében. 

Hokstok Imrének az elismerést Agócs Gergely polgármester adta át.
Győrsövényház és a szlovákiai Galántai járásbeli  Királyrév polgármestere 2020. február 16-án írt alá testvértelepülési megállapodást. Azóta rendszeresen látogatják egymás rendezvényeit

