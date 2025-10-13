Gyászhír
Elhunyt Kőmíves Péter, a soproni Prakker zenekar frontembere
Elhunyt Kőmíves Péter, a soproni Prakker zenekar legendás frontembere – tudatta a család a hétvégén.
Kőmíves Péter a ’70-es évek soproni rockéletének ikonikus alakja volt, akit egyedi hangja és kivételes muzikalitása tett emlékezetessé. Színpadon volt igazán otthon – ott, ahol zenéje és személyisége generációkat ragadott magával.
A zenekar megható üzenetben búcsúzott tőle:
- Elhagyott minket, elvitte magával az arany fülbevalót és a szőnyegporolót. Péter! Emlékezni fogunk Rád!
