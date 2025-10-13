október 13., hétfő

Gyászhír

40 perce

Elhunyt Kőmíves Péter, a soproni Prakker zenekar frontembere

Címkék#gyászhír#Sopron#zenekar

Elhunyt Kőmíves Péter, a soproni Prakker zenekar legendás frontembere – tudatta a család a hétvégén.

Kisalföld.hu

Kőmíves Péter a ’70-es évek soproni rockéletének ikonikus alakja volt, akit egyedi hangja és kivételes muzikalitása tett emlékezetessé. Színpadon volt igazán otthon – ott, ahol zenéje és személyisége generációkat ragadott magával.

A zenekar megható üzenetben búcsúzott tőle: 

- Elhagyott minket, elvitte magával az arany fülbevalót és a szőnyegporolót. Péter! Emlékezni fogunk Rád!

Fotó: Filep István

 

 

