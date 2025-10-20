október 20., hétfő

Fenomenális hétvége

49 perce

Elhoztuk a hétvége lenézettebb galériáit

Ismét egy nagyszerű hétvégén van túl a Kisalföld. Mutatjuk a hétvége legnézettebb galériáit.

Kisalföld.hu
Elhoztuk a hétvége lenézettebb galériáit

Forrás: Kisalföld-archív

Mutatjuk a top 10 legnézettebb galériát:

1.

Palacsintakígyó után ezúttal sörrekord: Nyúlon megint nagyot alkottak!

Fotók: Krizsán Csaba

2.

Átadták a Morotva-tavi kilátót, megérte várni

Fotók: Csapó Balázs

3.

Valétálás az óvári karon: elbúcsúztak második otthonuktól a végzősök

Fotók: Kerekes István

4.

Divatgála a fertődi Esterházy-kastélyban

Fotók: Rombai Péter

5.

Győrben lépett fel DJ Yamina

Fotók: Krizsán Csaba

6.

Szigetközi Szatyor: Igazi vásári forgatag a Stettni-tó partjánál

Fotók: Mészely Réka

7.

Ünnepeltek a nagybajcsi polgárőrök

Fotók: Csapó Balázs

8.

Történelem tüllben és csipkében - káprázatos divatshow a Lenck-villában

Fotók: Rombai Péter

9.

Pályaválasztási Kiállítás Győrben

Fotók: Krizsán Csaba

10.

120 ezres Lenin-fejre bukkantunk a régiségpiacon

Fotók: Csapó Balázs

A további hétvégén készült galériáinkat pedig az alábbiakban tekintheti meg:

11. 

Utolsókat rúgja a lecsó, most érdemes betárazni

Fotók: Csapó Balázs

12.

DAC 1912 SE - Bágyogszovát 3-2 (0-0)

Fotók: Csapó Balázs

13.

Tejfeldolgozó üzemet és kísérleti laboratóriumot adtak át Mosonmagyaróváron

Fotók: Kerekes István

14.

Baba és Mackókiállítás nyílt Győrben

Fotók: Krizsán Csaba

15.

Kapuvár-Csorna vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

