Fenomenális hétvége
1 órája
Elhoztuk a hétvége lenézettebb galériáit
Ismét egy nagyszerű hétvégén van túl a Kisalföld. Mutatjuk a hétvége legnézettebb galériáit.
Forrás: Kisalföld-archív
Mutatjuk a top 10 legnézettebb galériát:
1.
Palacsintakígyó után ezúttal sörrekord: Nyúlon megint nagyot alkottak!Fotók: Krizsán Csaba
2.
Átadták a Morotva-tavi kilátót, megérte várniFotók: Csapó Balázs
3.
Valétálás az óvári karon: elbúcsúztak második otthonuktól a végzősökFotók: Kerekes István
4.
Divatgála a fertődi Esterházy-kastélybanFotók: Rombai Péter
5.
Győrben lépett fel DJ YaminaFotók: Krizsán Csaba
6.
Szigetközi Szatyor: Igazi vásári forgatag a Stettni-tó partjánálFotók: Mészely Réka
7.
Ünnepeltek a nagybajcsi polgárőrökFotók: Csapó Balázs
8.
Történelem tüllben és csipkében - káprázatos divatshow a Lenck-villábanFotók: Rombai Péter
9.
Pályaválasztási Kiállítás GyőrbenFotók: Krizsán Csaba
10.
120 ezres Lenin-fejre bukkantunk a régiségpiaconFotók: Csapó Balázs
A további hétvégén készült galériáinkat pedig az alábbiakban tekintheti meg:
11.
Utolsókat rúgja a lecsó, most érdemes betárazniFotók: Csapó Balázs
12.
DAC 1912 SE - Bágyogszovát 3-2 (0-0)Fotók: Csapó Balázs
13.
Tejfeldolgozó üzemet és kísérleti laboratóriumot adtak át MosonmagyaróváronFotók: Kerekes István
14.
Baba és Mackókiállítás nyílt GyőrbenFotók: Krizsán Csaba
15.
Kapuvár-Csorna vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
