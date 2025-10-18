A tényőiek újraélesztést gyakoroltak – Minden perc számít, ha baj történik

Lelkes, életmentésben jártas okleveles ápoló és három úgynevezett demonstrációs bábu várta a tényői Szent István Kultúrházba érkezőket szerdán. Idősek és fiatalok, férfiak és nők egy célért érkeztek a közösségi házba: hogy megtanulják, baj esetén mként tudnak helyesen eljárni. A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda szervezésében újraélesztési ismereteket oktattak elméleti és gyakorlati elemekkel.

Schlett Péter okleveles ápoló, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Osztályának vezető ápolója azért hozott magával három bábut, hogy azokon bemutathassa, mi a teendő egy felnőtt, egy kisgyermek és egy csecsemő újraélesztésekor. Alapjaiban nem tér el nagymértékben a különböző korú és testméretű emberek újraélesztése, de bizonyos adottságokra figyelni kell.

Schlett Péter tanította meg az életmentés alapjait a tényőieknek.

A gyors cselekvés életet menthet

– emelte ki több alkalommal Schlett Péter, aki előadásába bevonta a megjelenteket. Bemutatója során folyamatosan kérdezte tőlük, mit gondolnak: mi a következő helyes lépés, hogyan tovább a folyamat során.

A rendezvényen nemcsak ültek, figyeltek és kérdeztek a résztvevők, hanem Schlett Péter bemutatója után ki is próbálhatták, mi a teendő éles helyzetben. Helyi édesanyák csecsemő- és kisgyermekbábun gyakoroltak a legtöbbet, de a felnőttet demonstráló torzón is akadtak vállalkozó kedvűek. Egy hatéves kislány a kisgyermekbábut választotta, és az előadáson elhangzottakat hibátlanul mutatta be, amit a megjelentek kitörő tapssal fogadtak.

A gyerekek nagyon fogékonyak, akár már négyéves kortól megtanítható nekik az életmentés folyamata

– tette hozzá Schlett Péter.

