32 perce
A tényőiek újraélesztést gyakoroltak – Minden perc számít, ha baj történik
Ha baj van, minden másodpercen életek múlhatnak, nem várhatjuk karba tett kézzel a mentő érkezését. Tényőn éppen ezért közel három tucat helyi lakos gyűlt össze, hogy elsajátítsa az életmentés alapjait.
Lelkes, életmentésben jártas okleveles ápoló és három úgynevezett demonstrációs bábu várta a tényői Szent István Kultúrházba érkezőket szerdán. Idősek és fiatalok, férfiak és nők egy célért érkeztek a közösségi házba: hogy megtanulják, baj esetén mként tudnak helyesen eljárni. A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda szervezésében újraélesztési ismereteket oktattak elméleti és gyakorlati elemekkel.
Schlett Péter okleveles ápoló, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Osztályának vezető ápolója azért hozott magával három bábut, hogy azokon bemutathassa, mi a teendő egy felnőtt, egy kisgyermek és egy csecsemő újraélesztésekor. Alapjaiban nem tér el nagymértékben a különböző korú és testméretű emberek újraélesztése, de bizonyos adottságokra figyelni kell.
A gyors cselekvés életet menthet
– emelte ki több alkalommal Schlett Péter, aki előadásába bevonta a megjelenteket. Bemutatója során folyamatosan kérdezte tőlük, mit gondolnak: mi a következő helyes lépés, hogyan tovább a folyamat során.
Kattintson a videóra, hogy megnézze a tényői életmentő tanfolyam leglényegesebb pillanatait!
A rendezvényen nemcsak ültek, figyeltek és kérdeztek a résztvevők, hanem Schlett Péter bemutatója után ki is próbálhatták, mi a teendő éles helyzetben. Helyi édesanyák csecsemő- és kisgyermekbábun gyakoroltak a legtöbbet, de a felnőttet demonstráló torzón is akadtak vállalkozó kedvűek. Egy hatéves kislány a kisgyermekbábut választotta, és az előadáson elhangzottakat hibátlanul mutatta be, amit a megjelentek kitörő tapssal fogadtak.
A gyerekek nagyon fogékonyak, akár már négyéves kortól megtanítható nekik az életmentés folyamata
– tette hozzá Schlett Péter.
Kattintson a képre és lapozza végig, hogyan tanulták meg az életmentés alapjait a tényőiek!
Életmentést oktattak TényőnFotók: Molcsányi Máté
A rendezvényen részt vett Tényő polgármestere, Székely Rita is, hogy ő is elsajátítsa az életmentés alapjait.
Nagyon fontosnak tartom polgármesterként, hogy a lakosság számára helyben széles körű, színvonalas programokat biztosítsunk. A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda keresett meg bennünket, és nagyon örültem, hogy felajánlották számunkra az előadás lehetőségét. Úgy gondolom, hogy az elhangzott információk és a gyakorlati bemutató nagyon hasznosak voltak a jelenlévők számára – számomra is. Az eseményen részt vettek az óvoda és az iskola pedagógusai, munkatársai is, amit az intézményeinkbe járó gyermekek biztonsága érdekében különösen fontosnak tartok
– tudtuk meg Székely Rita polgármestertől.
kisalfold.hu videó
- Harminchat lépcső vezet a Morotva-tó szépségéhez – Átadták az új kilátót – XXL galéria
- Egy jeles rábaközi pedagógusra, Kajos Lászlóra emlékeztek, az Emelj fel emlék! Alapítvány könyvében is helyet kapott
- A Településfásítási Program őszi ültetési időszaka Dunakilitin rajtolt el - fotók, videó
- Leszakadt az ég Győrben - videó
- Új mesejáték a Vaskakas Bábszínházban vasárnaptól - fotók, videó